El Museo Casa del Marino, reconstruido recientemente con recursos federales del Programa de Mejoramiento Urbano, se abrirá al público el próximo lunes, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“La pospusimos (la apertura), era para mañana viernes, se pospuso para el lunes, por qué no se ha abierto, ojo con eso, cuando vino Román Meyer, (el ahora es titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano) vino a entregar porque ellos ya se iban, la obra concluía, pero lista para aperturar no estaba, por qué, porque no tenía energía eléctrica, se puso energía provisional para hacer la entrega, había que hacer los contratos”, añadió González Zataráin.

“Ese día nos entregaron los documentos para que nosotros corriéramos los contratos de introducir energía, de introducir agua potable, de hacer las contrataciones del personal para cuidar, o sea, no era abrir al día siguiente, no tenías luz, no tenías prácticamente nada, la luz nada más llega ese momento mientras estuviera el evento y después de eso no es porque Semarnat, y tampoco estoy defendiendo a Semarnat, no es porque Semarnat no haya hecho el trabajo, no, es que lo le corresponde, le corresponde a quien se va quedar con el edificio”.

Precisó que en este caso el Municipio, hasta que le dieron el documento en que se demuestra que es quien tiene el resguardo de la Casa del Marino fue cuando podía hacer el contrato de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad, dependencia que pide que se acredite que se tiene la propiedad ya sea en comodato, donación o como sea, entonces ahí iniciaron los trámites ante la CFE.

“Y están haciendo los últimos arreglos para tenerla lista ,para ver si acaso el lunes (se abre al público), ese es el propósito, ...todos los PMU, no es cosa buena quiero decirlo he, porque es crecer la nómina, un montón de empleados para el PMU de Flores Magón, de Urías, jardineros, veladores, de todo, gente que haga el aseo, es adquirir más compromisos, en Urías, en Flores Magón, en la Casa del Marino y en su momento la de la Juárez, pues es costo de mantenimiento no nada más personal, en mantenimiento continuo que se debe de tener”, reiteró el Presidente Municipal.

Expresó que el mantenimiento a la Casa del Marino será enorme porque está frente al Mar y esas son cosas con las que va cargar el Municipio y en lo que resta de esta administración municipal el acceso no tendrá costo para el público.

“Nosotros por lo pronto en el periodo nuestro no vamos a tener ningún costo, va ser abierto al público de manera gratuita, ya la siguiente administración decidirá, pero lo que a nosotros compete hasta el 31 de octubre nosotros no vamos a cobrar ni un peso”, enfatizó González Zataráin.

Fue el pasado 11 de septiembre fue inaugurada la recién reconstruida Casa del Marino, que funcionará como Museo Temático, en un evento presidido por el en ese entonces titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón.

En la reconstrucción de dicha Casa del Marino, ubicada en el Paseo Claussen, se invirtieron 93 millones de pesos de recursos federales a través de la Sedatu.