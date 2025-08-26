Se acuerda con Liconsa apertura de planta de recepción de leche en Mazatlán: Secretario de Agricultura y Ganadería

MAZATLÁN._ Ya se llegó a un acuerdo con Liconsa para la apertura de una planta de recepción de leche en Mazatlán con un precio de garantía de 11 pesos el litro, dio a conocer el Secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, Ismael Bello Esquivel.

“Llegamos ya a un acuerdo con Liconsa para que se aperture la planta de recepción de leche donde Liconsa entra a precio de garantía, a un precio de 11 pesos a adquirir la leche aquí en Mazatlán”, añadió Bello Esquivel.

“Entonces tenemos toda la instrucción del Gobernador de fortalecer nuestra cuenca lechera, ayer lo comentó también en La Semanera que Mazatlán es la cuenca lechera del estado de Sinaloa, eso nos enorgullece, traemos un tema pendiente también con los ganaderos, estamos viendo el tema del precio que se vende a la industria, entonces seguimos trabajando con ellos”.

Dijo que la cantidad de litros de leche que se le venderá a Liconsa dependerá del mercado, esa institución no tiene ahorita un límite establecido, depende de lo que los productores quieran venderle.

En una reunión que tuvieron el 6 del presente mes, integrantes de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán acordaron solicitar un incremento de un peso al litro de leche que entregan a las pasteurizadoras para pasar de 11 pesos con 50 centavos a 12 pesos con 50 centavos, pero hasta el momento no les han otorgado algún incremento en el litro de ese producto.