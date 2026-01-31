$!Se alista Bomberos Mazatlán para atender emergencias durante los días de Carnaval

Bomberos Mazatlán se prepara para estar listo y apoyar durante los días del Carnaval 2026.

De acuerdo a su portal, durante la presente semana se lleva a cabo entrenamiento intensivo de rescate vehicular, previo al periodo del festejo porteño, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta operativa ante incidentes derivados de hechos de tránsito.