$!Se alista Bomberos Mazatlán para atender emergencias durante los días de Carnaval

Bomberos Mazatlán se prepara para estar listo y apoyar durante los días del Carnaval 2026.
De acuerdo a su portal, durante la presente semana se lleva a cabo entrenamiento intensivo de rescate vehicular, previo al periodo del festejo porteño, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta operativa ante incidentes derivados de hechos de tránsito.
El entrenamiento contempla el repaso y la estandarización de procedimientos de rescate vehicular, manejo de herramientas hidráulicas, estabilización de vehículos, técnicas de extricación, control de riesgos y coordinación entre equipos de trabajo.
Estas prácticas permiten optimizar los tiempos de respuesta, reducir riesgos para las víctimas y el personal operativo, y garantizar una intervención segura, eficaz y conforme a los protocolos establecidos durante la atención de emergencias.