$!Se alista la Gran Plaza para celebrar el Buen Fin

La Gran Plaza Mazatlán prepara descuentos atractivos para el Buen Fin del 13 al 17 de noviembre, adelantó Israel Sandoval Vázquez. “Sí, ya los negocios se están preparando para el Buen Fin. Todos se están esperando, todos están preparando sus mejores ofertas para el público en moda, servicios en todo lo que tenemos en la plaza”, indicó el gerente de este centro comercial.





Expuso que en este complejo comercial más tradicional de la ciudad, más del 70 por ciento de los locales ya se encuentran dispuestos a participar y listos para captar la mayor venta posible en este fin de semana más largo de descuentos del 2025. “Principalmente hablan de descuentos, en el orden de distintos descuentos y estamos coordinando con ellos para que sí se inscriban dentro del programa por el tema del sorteo que tanto ellos pueden ganar como los clientes pueden ganar si resultan sorteados. Estamos buscando que sean la gran mayoría más que el año pasado. Calculo sean más del 70 por ciento los que participan”, agregó Sandoval Vázquez.





En un recorrido realizado por diversos negocios ya muestran el distintivo anunciando su participación en el Buen Fin. Este evento se va a desarrollar en un buen momento previo al fin de año y aprovechando que algunas empresas y funcionarios del gobierno recibirán por adelantado sus aguinaldos.