MAZATLÁN._ “Bella” ya hace maletas para viajar a Mazatlán, donde será su nuevo hogar y su familia ya la espera.

Tim Shaddock, el australiano que naufragó junto a su perrita “Bella”, decidió darla en adopción y eligió a Genaro Rosales, un tripulante mazatleco del Buque María Delia, como el indicado para ofrecerle un hogar, cuidados y mucho cariño a su compañera de travesía.

“La perrita ya va a mi casa, ya va a ser mazatleca, y allá va a ser su nuevo hogar, ya nos están esperando por allá y espero que muy pronto nos veamos por aquel lado”, expresó el nuevo “papá” de la perrita, en entrevista para Noroeste.

Tim sí deseaba conservar a “Bella”, sin embargo los protocolos para trasladarla lo hacen casi imposible, por lo que al ver la conexión que tuvo la perrita con Genaro, se dio cuenta que era el indicado para quedarse a cargo de sus cuidados.

“Creo que la perrita no podía viajar con él, entonces él decidió que yo fuera el papá, porque vio los tratos que yo le daba a los animalitos, me hizo algunas preguntas que si me gustaban y pues bueno, así fue como él decidió dármela en adopción”, declaró.

“Ya empezó a ver que la perra tuvo una conexión conmigo, obviamente porque a la perrita le di la atención en su axila, porque le molestaba, y cariño, a mí me gustan los animalitos, tengo un perrito en mi casa que por cierto ahorita nos está esperando”, agregó.

Esta relación entre “Bella” y Genaro surgió por los cuidados que el tripulante del buque le dio durante y posterior a su rescate, donde incluso tuvo que curar una herida que tenía.

“Cuando por primera vez nos subimos yo y un compañero, le empezamos a dar las atenciones a la perrita, a ver cómo estaba de salud, la bañamos, le dimos sus alimentos y ahí con los días nos dimos cuenta de que traía su herida en la axila, porque los trajimos casi 10 días para llegar aquí”.