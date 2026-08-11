$!Se alista la UAS en la organización académica e infraestructura para el ciclo escolar 2026-2027

MAZATLÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona sur del Estado se alista para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

A través de un comunicado se informó que teniendo como propósito el garantizar un inicio óptimo del ciclo escolar 2026-2027, la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha jornadas de trabajo para supervisar la infraestructura, logística y planificación docente en los planteles de la región.

El Vicerrector de la región Sur, Iván Tostado, dijo que con estas acciones, la institución reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la operatividad, garantizando espacios dignos para dar la bienvenida al alumnado.