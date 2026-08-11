$!Se alista la UAS en la organización académica e infraestructura para el ciclo escolar 2026-2027

MAZATLÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona sur del Estado se alista para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.
A través de un comunicado se informó que teniendo como propósito el garantizar un inicio óptimo del ciclo escolar 2026-2027, la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha jornadas de trabajo para supervisar la infraestructura, logística y planificación docente en los planteles de la región.
El Vicerrector de la región Sur, Iván Tostado, dijo que con estas acciones, la institución reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la operatividad, garantizando espacios dignos para dar la bienvenida al alumnado.
“Son tres ejes, tres ejes a los que estamos dando prioridad en este lunes 10 de agosto, en el regreso a clases; la implementación de la bimodalidad como innovación académica en el nivel superior, cargas académicas que forman parte de la docencia y obviamente lo que es la situación financiera y la infraestructura de nuestra universidad. Son estos 3 ejes delegados en un equipo que colabora en la zona sur, junto con la coordinación de los directores, los que van a permitir que el lunes 24 de agosto estemos teniendo un buen arranque de clases de este ciclo escolar 26-27”.
Mediante el programa “Reto Mejora”, brigadas operativas inspeccionaron las unidades académicas de nivel medio superior y superior en Mazatlán, San Ignacio, Concordia, Rosario, Escuinapa y Villa Unión, atendiendo afectaciones por lluvias y fluctuaciones eléctricas en coordinación con las áreas de mantenimiento e inventarios
De forma paralela, autoridades sostuvieron reuniones organizativas con el Colegio de Funcionarios y directivos escolares, alineando los procesos administrativos y académicos con el Plan de Desarrollo Institucional para asegurar la atención oportuna a la comunidad universitaria.