$!Se alista Mazatlán para proteger a la tortuga marina

Mazatlán se alista para la protección de la tortuga marina durante el inicio de la temporada de anidación. La especie en peligro de extinción, mantiene las mismas amenazas: los humanos, la contaminación y su regreso al mar.
Los 16 kilómetros de playa ya son vigilados por el inicio de la temporada alta de arribazón de la tortuga Marina, que esperan superar las cifras de la temporada anterior.
Para el director de la Operadora y Administradora de Playas municipal, Ángel García Contreras, este inicio de la temporada de arribazón de tortugas marinas se espera que se pueda duplicar los 900 nidos rescatados en la temporada anterior y las 65 mil crías liberadas ante las condiciones climáticas favorables que presentan las costas de Mazatlán.
“Formalmente ya inició la temporada alta de arribazón de la tortuga marina que es del 1 de julio a fines de noviembre. Son cinco meses donde empezamos el programa nocturno de 8 de la noche a 4 de la mañana con voluntarios y el personal de Operadora de Playas para recorrer los 16 kilómetros que tenemos asignados”.
Desde Olas Altas hasta Cerritos, dijo, se espera disfrutar del espectáculo en que se ha convertido ver caminar por la arena a las tortugas para desovar, que normalmente lo hacen entre los horarios 8 a 10 y 11 de la noche, de acuerdo a los reportes de avisos que la ciudadanía realiza.
Mazatlán es el único campamento urbano que recibe la visita masiva de quelonios y que son cuidados por todos, a diferencia de la zona rural, donde todavía son depredados por los pobladores.
El funcionario dijo que del 1 al 3 de julio solamente se han recolectado 17 nidos, pero que probablemente con una lluvia más fuerte el terreno se afiance y puedan desovar de manera adecuada otras más.
“Esperemos que este año haya un poco más de la temporada anterior. La temporada anterior salieron un promedio de 900 nidos que fueron recolectados, trasladados a la sala de incubación, monitoreados con la temperatura para que se determine el sexo. La temperatura es la que determina el sexo. Entonces tenemos que estar monitoreando que nazca mitad macho y mitad hembra, y se liberaron el año pasado 65 mil crías”, explicó.
Para este año, habló de que ha llovido un poco más al 2025 y con ello se ha dado el arrastre de nutrientes de los ríos y arroyos hacia el mar.
"Ya lo vimos con las lluvias la gran cantidad de, de organismos plantónicos que tiene el mar desde que el mar de fondo hace 15 a 20 días que empezó. Esperamos que eso se refleje en que esos nutrientes atraiga a mayor especies y podamos incrementar el nivel de arribazón de la tortuga marina para que podamos hacer más de las 65 mil crías liberadas que hicimos el año pasado”.
Comentó que las zonas de mayor anidación entre los 16 kilómetros de playa está en Cerritos, por ser una de las más oscuras y preferidas de la tortuga.
Pero, aclaró que por extensión y tamaño de la bahía, las playas de la Avenida del Mar tienen el primer lugar de arribazón masiva, desde que Mazatlán es pionero en el programa de Protección de la Tortuga Marina.
Desde 1990 en que se decretó la veda permanente y total en todas las bahías y puertos de México, el Ayuntamiento local empezó con el programa de protección de tortuga marina, que con los años se fue profesionalizando y desde el año 2012 existe la norma 162-SEMARNAT-2012 que establece todo el protocolo de monitoreo, de recolección, de traslado, de incubación y de liberación, que cada año debe informarse cada final de la temporada a la SEMARNAT para que ratifiquen cada año el permiso de los 16 kilómetros de playa.
García Contreras habló del por qué ya sido exitoso este programa de conservación en Mazatlán al ser el único de los 12 campamentos que tiene Sinaloa que está ubicado dentro de la zona urbana, los restantes están en la zona rural, donde ahí continúan atentando contra la especie.
“Sí, los usos y costumbres de (zona rural) ahí mucha gente sigue atentando contra la especie. No es el caso de Mazatlán, porque ya hay mucha cultura, muchas generaciones en su momento pasaron en el acuario. Desde el 2023 nosotros estamos también en la educación ambiental como lo marca la norma. Nosotros tenemos que impartir cursos y talleres de educación ambiental en los este, en el sector escolar que lo hacemos. Luego lo trasladamos al proceso de liberación”.
Dijo que llegan a tener tres meses, casi a diario de tres a cuatro liberaciones consecutivas porque pueden nacer hasta 800 en un solo día.
“Tenemos septiembre, octubre y noviembre y una parte de diciembre de liberaciones casi diarias”.
Así que se han coordinado favorablemente con el sector turismo para aprovechar las liberaciones, primero para concientizar del cuidado de la especie y presumir un atractivo más de lo que se pueden encontrar en Mazatlán si se visita en la temporada alta de arribazón de tortugas marinas a la bahía.
“Sí, lo estamos sumando como parte de la concientización y es un atractivo más para el sector turístico, ya que lo hacemos de liberaciones al atardecer, como lo marca la la norma, que hay menor número de depredadores para que el turista de hoteles pueda observar este maravilla de la naturaleza".
Dijo que la próxima semana estarán dando el banderazo oficial de la temporada y les entregarán equipo de motocicletas para la vigilancia, así como más de 45 botes de basura para colocarlos a lo largo de la zona de los accesos al malecón ante los riesgos de la presión de más de 5 milllones de turistas que generan desechos como los micro plásticos, dañinos para las tortugas.
“El mazatleco tiene una gran cultura de conservación, de respeto por esta especie marina, en la gran mayoría. Pero sí tenemos una presión de la mancha urbana y tenemos un promedio de 5 millones de turistas, que la mayoría visita las playas de Mazatlán y eso pues sí nos genera residuos, sobre todo en playa, que diariamente, como una de las programas de operadora de playa en sus 16 kilómetros, los 365 días del año retiramos. Pero los plásticos que son arrastrados por la marea, sobre todo en la noche, las tortugas marinas los consumen con alimentos, como medusas. Y muchas de estas mueren por obstrucción del intestino", alertó.
Hizo el llamado a los usuarios de las playas y a los visitantes que dispongan adecuadamente de la basura porque tanto aves como las tortugas marinas confunden los plásticos con alimento y les genera un negativo impacto en su sistema inmunológico, además del daño a la publicación que consume especies del mar.
“Tenemos que hacer conciencia, no solamente para disponer adecuadamente nuestra basura, también en la zona urbana, porque cuando llueve, vivimos en un puerto, la basura es arrastrada hacia hacia la bahía, hacia la playa. Y es una forma de cuidar a la naturaleza, de cuidar la principal actividad económica que tiene el puerto, pero también de proteger nuestra salud, sobre todo de los microplásticos que ya están demostrado que están en nuestros organismos”.
La arribazón de la tortuga se ha convertido en un espectáculo de la naturaleza y admirado así que lo están aprovechando del cuidado de su hábitat natural como son las playas, educar y sensibilizar tanto a turistas como a los locales de la conservación de la especie en peligro de extinción.
Destacó que el año pasado organizaron más de 100 eventos de liberación de crías, donde participaron más de 8 mil personas, tanto turistas como locales.
“Y hoy vamos a tratar de duplicarlos porque cada vez estamos mejor organizados para promoverlo tanto en el sector turístico como en el sector educativo y en general con los grupos sociales”.
El director de la Operadora de Playas citó que el Código Penal Federal estable pena de cárcel hasta por 10 años a quien atente contra las tortugas y multas económicas a quien deprede esta especie en cualquiera de sus modalidades de productos, subproductos, extracción de los huevos, consumo de carne o como medicina.
Recordó que desde 1990, cuando se decreta la veda de la tortuga estaba en un estatus crítico y actualmente, gracias a las medidas la especie se encuentra en semáforo amarillo, pero todavía se estima que hasta en 36 años más se podría recuperar de manera gradual.
E invitó a la ciudadanía a reportar cualquier avistamiento de tortugas en zonas de playa al 911.y evitar tomarles fotografías o videos con flash y cuidar hacer el menor ruido posible porque son muy sensibles.