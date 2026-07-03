$!Se alista Mazatlán para proteger a la tortuga marina

Mazatlán se alista para la protección de la tortuga marina durante el inicio de la temporada de anidación. La especie en peligro de extinción, mantiene las mismas amenazas: los humanos, la contaminación y su regreso al mar. Los 16 kilómetros de playa ya son vigilados por el inicio de la temporada alta de arribazón de la tortuga Marina, que esperan superar las cifras de la temporada anterior. Para el director de la Operadora y Administradora de Playas municipal, Ángel García Contreras, este inicio de la temporada de arribazón de tortugas marinas se espera que se pueda duplicar los 900 nidos rescatados en la temporada anterior y las 65 mil crías liberadas ante las condiciones climáticas favorables que presentan las costas de Mazatlán. “Formalmente ya inició la temporada alta de arribazón de la tortuga marina que es del 1 de julio a fines de noviembre. Son cinco meses donde empezamos el programa nocturno de 8 de la noche a 4 de la mañana con voluntarios y el personal de Operadora de Playas para recorrer los 16 kilómetros que tenemos asignados”. Desde Olas Altas hasta Cerritos, dijo, se espera disfrutar del espectáculo en que se ha convertido ver caminar por la arena a las tortugas para desovar, que normalmente lo hacen entre los horarios 8 a 10 y 11 de la noche, de acuerdo a los reportes de avisos que la ciudadanía realiza. Mazatlán es el único campamento urbano que recibe la visita masiva de quelonios y que son cuidados por todos, a diferencia de la zona rural, donde todavía son depredados por los pobladores. El funcionario dijo que del 1 al 3 de julio solamente se han recolectado 17 nidos, pero que probablemente con una lluvia más fuerte el terreno se afiance y puedan desovar de manera adecuada otras más.

“Esperemos que este año haya un poco más de la temporada anterior. La temporada anterior salieron un promedio de 900 nidos que fueron recolectados, trasladados a la sala de incubación, monitoreados con la temperatura para que se determine el sexo. La temperatura es la que determina el sexo. Entonces tenemos que estar monitoreando que nazca mitad macho y mitad hembra, y se liberaron el año pasado 65 mil crías”, explicó. Para este año, habló de que ha llovido un poco más al 2025 y con ello se ha dado el arrastre de nutrientes de los ríos y arroyos hacia el mar. "Ya lo vimos con las lluvias la gran cantidad de, de organismos plantónicos que tiene el mar desde que el mar de fondo hace 15 a 20 días que empezó. Esperamos que eso se refleje en que esos nutrientes atraiga a mayor especies y podamos incrementar el nivel de arribazón de la tortuga marina para que podamos hacer más de las 65 mil crías liberadas que hicimos el año pasado”. Comentó que las zonas de mayor anidación entre los 16 kilómetros de playa está en Cerritos, por ser una de las más oscuras y preferidas de la tortuga. Pero, aclaró que por extensión y tamaño de la bahía, las playas de la Avenida del Mar tienen el primer lugar de arribazón masiva, desde que Mazatlán es pionero en el programa de Protección de la Tortuga Marina. Desde 1990 en que se decretó la veda permanente y total en todas las bahías y puertos de México, el Ayuntamiento local empezó con el programa de protección de tortuga marina, que con los años se fue profesionalizando y desde el año 2012 existe la norma 162-SEMARNAT-2012 que establece todo el protocolo de monitoreo, de recolección, de traslado, de incubación y de liberación, que cada año debe informarse cada final de la temporada a la SEMARNAT para que ratifiquen cada año el permiso de los 16 kilómetros de playa. García Contreras habló del por qué ya sido exitoso este programa de conservación en Mazatlán al ser el único de los 12 campamentos que tiene Sinaloa que está ubicado dentro de la zona urbana, los restantes están en la zona rural, donde ahí continúan atentando contra la especie. “Sí, los usos y costumbres de (zona rural) ahí mucha gente sigue atentando contra la especie. No es el caso de Mazatlán, porque ya hay mucha cultura, muchas generaciones en su momento pasaron en el acuario. Desde el 2023 nosotros estamos también en la educación ambiental como lo marca la norma. Nosotros tenemos que impartir cursos y talleres de educación ambiental en los este, en el sector escolar que lo hacemos. Luego lo trasladamos al proceso de liberación”. Dijo que llegan a tener tres meses, casi a diario de tres a cuatro liberaciones consecutivas porque pueden nacer hasta 800 en un solo día.