$!Se alista Mazatlán para vivir una nueva edición de La Noche de las Estrellas

MAZATLÁN._ Una noche dedicada a la ciencia y al asombro es la que se vivirá en Mazatlán este sábado con la celebración de La Noche de las Estrellas, uno de los eventos de divulgación astronómica más importantes del País.
El evento, organizado en el puerto por la Sociedad Astronómica Mazatleca, se llevará a cabo en la Casa del Marino en punto de las 18:00 horas.
Consolidado como un movimiento nacional que promueve el interés por la astronomía y la ciencia desde 2009, La Noche de las Estrellas cuenta con sedes en distintas ciudades del País, donde participan Mazatlán, Culiacán y Los Mochis en Sinaloa, cada una con su propio programa adaptado a la comunidad.
David Esquivel, presidente de la Samaz, expresó que en Mazatlán esta tradición se ha mantenido desde el año 2016, siendo una de las actividades más esperadas por las familias, aficionados y amantes de la astronomía del puerto.
“La idea central es acercar a las familias de Mazatlán y del País en general, al conocimiento de la astronomía y, a partir de esto, a la ciencia, pues este evento es un proyecto de divulgación de la astronomía”, comentó.
“Invitamos a las familias a que asistan, disfruten del evento y compartan sus fotografías, que es parte de las actividades que realizamos cada año en la sociedad astronómica”.
El titular de la Samaz señaló que, durante esta edición, la temática a nivel nacional es “Ciencia y Tecnología”, eje en el que se estarán guiando los talleres, charlas y dinámicas preparadas para todas las edades.
Asimismo, compartió que será homenajeada la astrónoma mexicana, Julieta Fierro, una reconocida y querida divulgadora científica que falleció en septiembre pasado.
“Este año, la homenajeada es la astrónoma Julieta Fierro, a quien recordaremos por su importante labor de divulgación científica, quien, además, dejó grabada una conferencia especialmente para nuestra asociación, y que estaremos proyectando en su honor”, declaró.
Esquivel mencionó que el programa tiene contemplado realizar talleres infantiles enfocados en actividades manuales vinculadas a conceptos astronómicos, con el objetivo de despertar la curiosidad científica desde edades tempranas, además de ofrecer conferencias divulgativas que abordarán distintos aspectos de la ciencia y el universo, impartidas por especialistas y colaboradores de la asociación.
Además, destacó que será la zona del Fuerte 31 de Marzo el escenario principal para esta actividad, donde se instalarán diversos telescopios, cada uno enfocado hacia un objeto específico del cielo nocturno.
“Cada telescopio estará apuntando a objetos distintos para que la gente pueda observar una variedad de cuerpos celestes durante la noche. Si el clima lo permite, podrán observar la Luna, Júpiter, el cúmulo de las Pléyades y la galaxia de Andrómeda, entre otros objetos interesantes”, señaló.
Finalmente, Esquivel destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer el vínculo entre la comunidad y la ciencia, además de fomentar la participación de nuevas generaciones en actividades relacionadas con la astronomía.
Por tal motivo, invitó a familias completas, estudiantes, aficionados y cualquier persona interesada a acudir, tomar fotografías y disfrutar de una noche de aprendizaje, convivencia y observación estelar.
Con este evento, la Samaz reafirma su compromiso por tender puentes entre la ciudadanía y el conocimiento científico, impulsando el interés por el cosmos desde una perspectiva cercana, formativa y accesible.
La Noche de las Estrellas es un evento que inició como iniciativa del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en colaboración con la embajada de Francia en México, donde hoy incluye a decenas de sedes distribuidas en todo el País.
En Mazatlán, el evento se estará celebrando en la Casa del Marino con un horario de 18:00 a 21:00 horas por la Sociedad Astronómica Mazatleca, en colaboración con el Instituto de Cultura de Mazatlán, con un programa atractivo y completamente gratuito.
PROGRAMA
18:00 horas. Inauguración de la Noche de las Estrellas por Dr. David Esquivel, presidente de Samaz, en el Fuerte 31 de marzo, Casa del Marino
18:10 horas. Plática “Teorías atómicas”, por Ing. Álvaro Hernández González, en el Auditorio
18:10 a 21:00 horas. Observación con telescopios, con miembros de Samaz, en el Fuerte 31 de marzo
18:10 a 21:00 horas. Taller de astronomía infantil, por Mtra. Aida Gross, en Cafetería Casa del Marino
19:00 horas. Plática “Ondas y mecánica cuántica en la vida diaria”, por Dr. Eber Enrique Orozco Guillén, en el auditorio
20:00 horas. Plática “La unificación de la física”, una video conferencia grabada en 2024 para Samaz A.C por Dra. Julieta Fierro Grossman, en el auditorio