$!Se alista Mazatlán para vivir una nueva edición de La Noche de las Estrellas

MAZATLÁN._ Una noche dedicada a la ciencia y al asombro es la que se vivirá en Mazatlán este sábado con la celebración de La Noche de las Estrellas, uno de los eventos de divulgación astronómica más importantes del País.

El evento, organizado en el puerto por la Sociedad Astronómica Mazatleca, se llevará a cabo en la Casa del Marino en punto de las 18:00 horas.

Consolidado como un movimiento nacional que promueve el interés por la astronomía y la ciencia desde 2009, La Noche de las Estrellas cuenta con sedes en distintas ciudades del País, donde participan Mazatlán, Culiacán y Los Mochis en Sinaloa, cada una con su propio programa adaptado a la comunidad.

David Esquivel, presidente de la Samaz, expresó que en Mazatlán esta tradición se ha mantenido desde el año 2016, siendo una de las actividades más esperadas por las familias, aficionados y amantes de la astronomía del puerto.

“La idea central es acercar a las familias de Mazatlán y del País en general, al conocimiento de la astronomía y, a partir de esto, a la ciencia, pues este evento es un proyecto de divulgación de la astronomía”, comentó.

“Invitamos a las familias a que asistan, disfruten del evento y compartan sus fotografías, que es parte de las actividades que realizamos cada año en la sociedad astronómica”.