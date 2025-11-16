$!Se alistan tiangueros de la Juárez para temporada decembrina, aunque no con buenas expectativas

MAZATLÁN._ A pesar de que las ventas de los últimos meses no han sida las esperadas, tiangueros de la Colonia Benito Juárez ya se alistan para la temporada decembrina con la esperanza de que su situación mejore con la temporada; ya que es el tiempo donde pasan de semifijos a fijos por más de tres semanas. Amalia Suheid García, Presidente del Tianguis de la Juárez, comentó que aunque sí se puede ver mucha afluencia entre los pasillos del mercadito, la realidad es que la gente no está haciendo compras cada domingo. Esto ya provocado que las ventas no suban ni al 50 por ciento. “Nos encontramos todavía con muy bajas ventas, por menos del 50 por ciento se podría decir. En estos momentos el tianguis ya está lleno de puestos, ya ahora sí no cabe ni un alfiler, y en cuestión de clientes sí se ven un poquito más, pero aún no están comprando”, explicó García Lizárraga.

Tras recibir los permisos correspondientes, será del 12 al 31 de diciembre cuando los tianguistas queden instalados diariamente en la cancha del parque Miguel Hidalgo, así como la calle José Aguilar Barraza y parte de la 13 de abril; ya que es cuando más gente acude para realizar sus compras navideñas. A pesar de estos arreglos, en los tianguistas se mantiene la falta de buenas expectativas y el miedo a que su inversión no rinda como en otro años, por lo cual la presidenta del Tianguis, hace un llamado a los mazatlecos para que esta temporada navideña visiten el lugar y puedan encontrar sus regalos a buenos precio.