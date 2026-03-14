Se analiza posible aumento al apoyo estatal de Bienpesca en Sinaloa

MAZATLÁN._ Después del reciente aumento anunciado a nivel federal en el monto del programa Bienpesca federal, el Gobierno de Sinaloa analiza la posibilidad de incrementarlo para los beneficiarios del Bienpesca estatal.

La Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, expresó que cualquier ajuste al apoyo que otorga el Estado dependerá de las decisiones que tome el Gobierno federal, ya que históricamente los incrementos en el programa se han realizado de manera coordinada entre ambos niveles de gobierno.

“El incremento siempre viene por parte del Gobierno federal, donde nosotros estamos esperando si viene el aumento desde allá para poder hacer lo propio”, comentó.

Guerra Mena señaló que el programa Bienpesca federal incrementó su monto de 7 mil 500 a 8 mil pesos para los pescadores beneficiarios, mientras que el apoyo estatal en Sinaloa es de 3 mil 750 pesos, recurso que se suma al apoyo federal para fortalecer el ingreso del sector pesquero.

Asimismo, recordó que el Gobierno de Sinaloa ha ajustado anteriormente el monto estatal cuando se han registrado incrementos en el programa federal, con el objetivo de mantener un respaldo económico significativo para los trabajadores del mar.

En este sentido, indicó que si el Gobierno federal establece que el apoyo estatal debe ajustarse para alcanzar un monto mayor, el Gobierno local podría aportar la parte correspondiente para elevar el beneficio.

“Cuando aquí entregamos 3 mil 600 pesos, quien incrementó primero fue el Gobierno federal y entonces nosotros también ajustamos hasta llegar a 3 mil 750; por eso, si el Gobierno federal decide que hay que completar los 4 mil pesos, el Gobierno del Estado pondría la parte complementaria”, recalcó.

Guerra Mena comentó que la intención sería que el apoyo total que reciben los pescadores sinaloenses, sumado el recurso federal y el estatal, alcance hasta los 12 mil pesos por beneficiario, lo que representaría un respaldo importante para el sector durante los periodos en los que disminuye su actividad productiva.

La Secretaria de Pesca subrayó que estos apoyos resultan fundamentales para miles de familias que dependen de la pesca en la entidad, especialmente durante las temporadas de veda, cuando la captura de diversas especies queda restringida para permitir la recuperación de los recursos marinos.

En ese contexto, explicó que durante estos periodos los pescadores enfrentan una disminución significativa en sus ingresos, por lo que los programas de apoyo social buscan brindar un respaldo económico temporal que contribuya a sostener a las familias del sector.

Finalmente, Guerra Mena reiteró que el Gobierno del Estado se mantiene atento a las disposiciones que emita la Federación sobre el programa Bienpesca, a fin de definir si se realizará un nuevo ajuste al apoyo estatal para continuar fortaleciendo el respaldo a los pescadores de Sinaloa.