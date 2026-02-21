$!Se aplicará cierre vial el lunes 23 de febrero en puente vehicular al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Debido a la continuidad de los trabajos que se realizan en el puente vehicular norte de Mazatlán, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el lunes 23 de febrero se aplicará un cierre de circulación en la calle lateral, en el carril de norte a sur.

De acuerdo con la información proporcionada, el objetivo es avanzar en las labores que se desarrollan bajo la estructura del puente, así como dar seguimiento a las mejoras en dicha vialidad lateral.