Se aplicará cierre vial el lunes 23 de febrero en puente vehicular al norte de Mazatlán

Las rutas alternas estarán habilitadas sobre el puente vehicular norte y vialidades aledañas; autoridades recomiendan conducir con precaución y salir con anticipación
Noroeste/Redacción |
21/02/2026 22:00
MAZATLÁN._ Debido a la continuidad de los trabajos que se realizan en el puente vehicular norte de Mazatlán, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el lunes 23 de febrero se aplicará un cierre de circulación en la calle lateral, en el carril de norte a sur.

De acuerdo con la información proporcionada, el objetivo es avanzar en las labores que se desarrollan bajo la estructura del puente, así como dar seguimiento a las mejoras en dicha vialidad lateral.

A través de un comunicado se informó que ante esta situación, se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas en vialidades aledañas o bien a circular por el área de rodamiento del paso superior, con el fin de llegar a sus destinos sin contratiempos.

Las autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución, respetar los señalamientos colocados en la zona y salir con anticipación para evitar congestionamientos durante el periodo que duren las maniobras.

