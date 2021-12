$!Se aprovecha Tránsito de los adultos mayores; mientras son vacunados en Mazatlán, los multa por estacionarse mal

El maestro jubilado de la UAS señaló que fueron muchas las personas que aparcaron así, dado que ante la concurrencia de gente, no les es posible hallar un buen lugar para estacionarse.

El adulto de 71 años que fue inocularse el pasado domingo, compartió que ve unas autoridades con falta de empatía, inconscientes, que con tal de recaudar recursos, se aprovechan hasta de los adultos mayores mientras esperan recibir su dosis contra el Covid-19.

“Todo el área circundante de la UAS estaba llena de carros en la banqueta porque no teníamos dónde estacionarnos, y algunos llevábamos a nuestros ancianitos ¿y pues dónde más nos podíamos estacionar? no podíamos cargarlos o algo así, por eso nos estacionamos en las banquetas alrededor de la UAS”, compartió.

“Todo estaba lleno de carros, y pues ahí nos estacionamos, cuando yo salí, casi a las cuatro de la tarde, me encontré con una boleta de multa de tránsito, entonces me parece que es una falta de apoyo, a todos nos multaron, estaba lleno, no conté cuántos carros eran, pero estaba lleno desde la UAS hasta la Avenida Ejército Mexicano, a todos nos multaron”, agregó.

“Venimos de muy lejos, con nuestros ancianitos, ¿dónde nos vamos a estacionar? Mazatlán casi no tiene estacionamientos... yo no sé si sea por cuestión de recabar dinero para que los tránsitos nos estén multando continuamente, el caso es que me parece que es un abuso de la autoridad Municipal”, consideró.