El ex Alcalde de Mazatlán, Jorge Abel López Sánchez, manifestó que contempla aspirar nuevamente a la Presidencia Municipal por el Frente Amplio por México si se hace una consulta con firmas, de lo contrario se declarará agente libre como político para apoyar a quien así lo considere en su momento.

”Voy a ser muy claro, si no se hace el proceso de consulta de participación ciudadana no participo y me declaro agente libre, con libertad de decidir y apoyar a quien a mi satisfacción crea le sirve a Mazatlán y le sirve al País o en el Congreso”, enfatizó.

”Segundo: si se hace un proceso como lo estamos planteando el PRD y su servidor de que haya una consulta con firmas para demostrar capacidad de estructura y movilización voy a participar por la candidatura a la Presidencia Municipal de Mazatlán si y sólo si se hace el proceso porque estoy convencido que si yo no logro construir una estructura con mi equipo de 4 mil firmas como mínimo, que serían 4 mil promotores naturalito, no tengo nada a qué ir y yo no busco ser candidato para perder”.

En conferencia, recalcó que no quiere retirarse en el ocaso de su vida política con una derrota

”No quiero retirarme de mi carrera política en el ocaso de mi vida con una derrota, he ganado cinco elecciones, que no todas han sido fáciles, la peor fue la Presidencia Municipal y la ganamos fácil”, reiteró.

En la conferencia de prensa dijo que en los primeros meses de este año los integrantes del Frente Amplio Plural y Ciudadano en el que participa se reunieron con las dirigencias estatales del PRI; PAN y PRD para plantearles la inquietud de que la designación de candidaturas en el caso de Mazatlán a la Alcaldía y diputaciones no fuera una decisión unipersonal y mucho menos de élites partidistas en función de intereses de los partidos únicamente, sino lo que fuera lo más conveniente en una candidatura que pudiera entrar en una posibilidad de competencia.

Por ello dijo que coincide con una propuesta que hizo el PRD al Frente Amplio por México a nivel nacional y estatal y él se suma como militante del PRI para que sea un proceso de elección de candidaturas en los cuatro distritos locales y la Presidencia Municipal mediante un proceso de recaudación de firmas como lo fue en el proceso de elección presidencial que a cada aspirante le solicitaron 150 mil firmas del total del Padrón Nacional y que además esas firmas estuvieran representadas en más de 17 estados del País, el 60 por ciento más 1 de las entidades federativas.

”La propuesta que hace el PRD, a la cual yo me sumo, es exactamente lo mismo, en Mazatlán vamos a ser aproximadamente 380 mil electores para el día de la elección, yo propongo que los aspirantes a ser candidatos del Frente Amplio por México tienen que presentar como requisito capacidad de movilización y de estructura y para ello se les solicite entre el 1 por ciento como mínimo y máximo el 2 por ciento de firmas de ciudadanos con credencial de elector actualizada en más del 50 por ciento de las secciones electorales de Mazatlán”, continuó López Sánchez.

”Y si es el 1 por ciento estaríamos hablando de más menos 4 mil firmas y si es hasta el 2 por ciento más menos 8 mil firmas, porque esto demostraría la capacidad de los aspirantes de por qué quieren ser candidatos y quién los representa o qué los representa y que tienen capacidad de estructura para movilizar y recabar las firmas que deben ser totalmente verificadas de que son con credencial de elector actualizada”.

Precisó que ese procedimiento también debe ser para los candidatos a diputados locales.

”Porque lo que tiene que garantizar el Frente Amplio es candidaturas que representen votos y que no pretendan que las candidaturas se pongan en una subasta para quienes paguen más por las candidaturas o quienes las quieran comprar porque ellos quieran pagar las campañas, si no que estas deben estar fundadas en representatividad y respaldo ciudadano y ante esto nos medimos quienes queramos participar”, continuó.

”Mi condición de participar en el proceso del proceso del próximo año está sujeta a eso, si este procedimiento se hace yo entro a participar, pero que sea una elección transparente, creíble, confiable de participación ciudadana porque estoy convencido que si no movilizamos conciencia de ciudadanos que se sumen a un proyecto de Mazatlán con fórmulas para participar no hay manera de competir”.