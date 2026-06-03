Se asoma ‘Amanda’, la primera tormenta en el Pacífico, sin peligro alguno

La tormenta tropical “Amanda”, que surge a partir de la depresión tropical 1-E con trayectoria por la cuenca del pacifico, no representa ningún peligro ni efectos para las costas de México indicó el jefe del servicio Meteorológico de la Conagua Luis Torres Alarcón, quien confirmó la presencia del primer fenómeno que asoma en la cuenca del Pacifico.

“Tampoco sus efectos ocasionarán ningún peligro para las costas nacionales”, detalló.

El meteorólogo en la zona sur especificó que actualmente la tormenta se encuentra a 2 mil 375 kilómetros al oeste suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas de 85 kilómetros por hora.

El experto aclaró que de acuerdo a la trayectoria de lejanía que proyecta “Amanda”, no representa ningún peligro para las costas mexicanas, pero que se estará monitoreando su desplazamiento, mientras que se mantiene en vigilancia dos zonas de baja presión formándose en el Pacífico sur.

“Una presenta un 50 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los siguientes días y la segunda se prevé frente a las costas de Guerrero y Michoacán con un 30 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos siete días”.

Pero, la onda de calor sí representará bastante afectación a la población, principalmente para el centro y norte del Estado de Sinaloa, alertó.

A diferencia del sur, comparó es menor la intensidad con las temperaturas de municipios del centro y norte de la entidad.

Para Mazatlán, este miércoles, el termómetro registró temperaturas máximas entre los 33 y 34 grados centígrados y para los siguientes tres días podrían ser similares de 33 a 35 grados de máxima.

Y explicó que la onda de calor es provocado por el sistema anticiclones medios de la atmósfera que provoca escasa nubosidad y que los rayos del sol sean más intensos.

A quienes trabajan bajo el sol directo les pidió cuidarse: “Si se trabaja bajo el sol directo deben cuidarse mucho porque las radiaciones están muy altas, tomar mucho líquido y de preferencia agua, para protegerse del intenso calor y que debido a la escasa nubosidad es muy alta la tradición”,

En cuanto a posibles precipitaciones, dijo que solo hay probabilidades de presentarse para las zonas montañosas de Sinaloa y límites con Durango, de 0.5 milímetros a 5 milímetros.

Igual para el jueves es el mismo pronóstico de posibles lluvias, mientras que para las costas Mazatlecas, descartó sea tiempo, por lo pronto.

No obstante, adelantó el posible monzón mexicano para el mes de junio y que beneficiaria con precipitaciones para el noroeste del territorio nacional, a diferencia del centro, norte y sur del país, dónde ya se han presentado muy frecuentes.

De acuerdo a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, la esperanza para el noroeste es que se active el Monzón mexicano para los próximos días.