$!Se busca el mejor regalo para Hazael este Día de Reyes

MAZATLÁN.- Con tan solo 3 añitos de edad, el pequeño Jesús Hazael sigue demostrando que llegó a este mundo para alegrar el corazón de los que lo rodean. Es por eso que para este Día de Reyes, en Noroeste buscará el mejor regalo posible premiar su entusiasmo. Al tener una condición de autismo, Hazael es un pequeñín muy especial para Melchor, Gaspar y Baltazar, por lo que los tres Reyes ya alistan los posibles obsequios de tipo sensoriales para brindarle unas felices fiestas tanto a él como a su mamá y hermanita. Jesús Hazael es un gran amante de los juguetes de dinosaurios, los cuales lo ayudan a soltar su imaginación y divertirse en grande, así como a desarrollarse más rápido en la terapias. En tanto, los carritos también le dan cierto ánimo para seguir jugando.

Para su cartita de Día de Reyes, nos cuentan que a Hazael gusta mucho de las plastilinas y arenas de marca ‘Play Doh’, mismas que lo ayudan a explorar el tacto de las cosas y familiarizarse con el exterior; por ende, sería un regalo perfecto para este campeón. Aunque aún es pequeñito, Hazael es todo un explorador de campo, por lo que un patín para paseos también podría ser el mejor presente. Sin embargo, una de sus pasiones es ver a sus primitos jugando futbol; entonces, unos taquetes (talla 19) serían buenos para que se anime a ser como Lionel Messi en el futuro. Junto a su hermanita, quien suele ser su soporte para tranquilizarse, Hazael juega a las atrapadas, lanza la pelota y corre detrás de ella, demostrando que es un niño sano y con muchas ganas de ser feliz este Día de Reyes.