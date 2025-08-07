Se busca en Mesa de Seguridad que en Mazatlán persista la tranquilidad y la paz: Alcaldesa

En la Mesa Regional de Seguridad se busca que en Mazatlán persista la tranquilidad y la paz trabajando en coordinación con instituciones de los tres niveles de Gobierno y este es el municipio de vocación turística con menor incidencia delictiva en todo el País, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Aquí la Mesa de Construcción de Paz la llevamos diariamente, en ese sentido decirles que estamos coordinados los tres niveles de gobierno y estamos buscando que aquí en Mazatlán persista la tranquilidad y la paz”, añadió Palacios Domínguez en entrevista tras salir de la reunión.

”De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recopilados por el Consejo Municipal de Seguridad Pública, Mazatlán es el municipio de vocación turística con menor incidencia delictiva en todo el país en los datos de septiembre de 2024 a junio de 2025, esto gracias a la estrategia coordinada de seguridad entre Federación, Estado y Municipio y las operaciones de proximidad que permiten hacer de la prevención la mejor herramienta para defender a Mazatlán, a su gente y a quienes nos visita”,

También recordó que recientemente la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre Mazatlán, de cómo la ocupación hotelera ha ido aumentando, cómo en materia turística sigue el crecimiento.

”Y en ese sentido decirles que estamos muy contentos que a la gente de Mazatlán le vaya bien, eso es lo que queremos y también sabemos que tenemos mucho apoyo de nuestro Gobernador el doctor Rubén Rocha Moya y de nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum que cada 15 días el Gabinete de Seguridad de la federación está en Culiacan sesionando, cada 15 días vienen y se coordinan con nuestro Gobernador y estamos muy agradecidos con todo el apoyo que recibimos”, continuó.

”También decirles que nosotros aquí en lo que nos compete a la Seguridad Pública Municipal seguimos reforzando con más elementos que se están mandando a Unipol (Universidad del Policía), ya se los habíamos dado a conocer en días pasados, también en capacitaciones que se están realizando y por supuesto también en todo lo que tiene que ver con más equipamiento para nuestros policías que seguimos trabajando en eso y a lo que nos compete aquí en el Municipio vamos a continuar con acciones de proximidad social y acciones de prevención”.

Informó que se han realizado muchas acciones de prevención en diferentes escuelas, en las diferentes estrategias que se tienen como 150 Segurichats que son parte de tener acercamiento con la ciudadanía y de estar muy de cerca con las necesidades que se tienen.

Además manifestó que los elementos de la Guardia Nacional ya no están en instalaciones del Parque Central porque ellos tienen una base y ahorita los trabajos que se están haciendo en dicho Parque son justamente de proximidad social y eso se hace también en diferentes colonias de la ciudad, en la zona urbana y en la zona rural, en la franja turística.

”Ellos están haciendo sus trabajos de proximidad social, también la Marina, estamos muy agradecidos porque son instrucciones precisas de nuestra Presidenta de la República y que hemos visto que han dado resultados en los operativos que se han tenido, en estas vacaciones de verano en todo lo que viene siendo el mes de agosto empezamos muy bien, de los 140 cruceros esperados ya llevamos 62 cruceros que han venido, son alrededor de 342 millones de pesos en derrama económica”, subrayó Palacios Dompinguez.

”Vemos que también ha aumentado el turista nacional, esto también porque se ha reactivado el turismo carretero, lo vemos en la ocupación hotelera, lo han declarado los mismos empresarios turísticos que está arriba del 90 por ciento la ocupación y ésto es gracias a los trabajos coordinados de los tres niveles de gobierno que se tienen justamente en estas reuniones que tenemos justamente en estas Mesas de Construcción de Paz”.

En las semanas recientes se han seguido registrando en Mazatlán casos de personas privadas de manera forzada de la libertad o desaparecidas y en algunos casos han regresado con vida a sus familiares, pero en varios de ellos sigue sin conocerse su paradero.

A las reuniones de la Mesa Regional de Construcción de paz asisten titulares y mandos de instituciones como el Ayuntamiento de Mazatlán, la Vicefiscalía de Justicia en el sur del Estado, del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y de corporaciones preventivas de los diferentes municipios del sur del Estado, entre otros.