Se busca este año superar los 4.6 millones de turistas en Mazatlán durante el 2025: Alcaldesa

En el presente año se busca superar los 4.6 millones de turistas que visitaron el municipio de Mazatlán durante el 2025 y se tienen buenas expectativas para verano, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Estamos muy contentos de que a Mazatlán le esté yendo bien, es atípico que a Mazatlán le vaya como mayo o principios de junio, tenemos ocupación hotelera arriba del 85 por ciento y eso habla muy bien de que la promoción turística se está realizando con éxito”, añadió Palacios Domínguez en entrevista con personal de medios de comunicación este martes.

Agregó que se aproxima el periodo vacacional de verano, de julio y agosto las asociaciones de hoteles reportan que ven una buena temporada que se avecina y se está presumiendo todo lo bueno que tenemos en Mazatlán.

“En segmento de cruceros vamos a crecer un 29 por ciento respecto a 2025 puesto que va haber más arribo y más cruceristas, respecto a lo que concierne a la afluencia turística para que se den una idea el año pasado tuvimos 4.6 millones de turistas en todo el municipio, en todo el año y este año vamos muy bien, vamos a cumplir el rebasar esa meta que tenemos respecto al año pasado”, recalcó la Presidenta Municipal.

“Hemos estado también revisando el tema de congresos y convenciones, que es otro segmento importante de turismo en Mazatlán y en ese sentido decirles que llevamos ya alrededor de 90 eventos con más de 100 mil participantes y una derrama económica muy importante también, así es que estamos listos para esa temporada vacacional de verano, julio y agosto pinta muy bien para Mazatlán”.