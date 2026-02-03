Se busca por tierra y por aire a responsables de desaparición de mineros de Concordia: Gobernador

Se busca por tierra y por aire a los probables delincuentes que privaron de la libertad a los trabajadores mineros en el municipio de Concordia, pero hasta el momento no han sido localizados, manifestó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

“Echamos a andar antier (domingo) el operativo específico para el caso, ya están ahí, ya por tierra y por aire se les está buscando a los probables delincuentes que han privado de la libertad a este personal de la empresa minera”, agregó en entrevista en Mazatlán.

“En el operativo particularmente de Concordia son mil 190, ¿qué hay ahí?, hay tres células de inteligencia que están trabajando ahí directamente, hay como 270 elementos de Fuerzas Especiales, hay 100 elementos de la Guardia Nacional y hay 800 elementos del Ejército, hay tres helicópteros y dos aviones especiales, los llamados Texan”.

Recalcó que es un operativo que sirve no nada más en la búsqueda de los trabajadores mineros y de los probables delincuentes que los privaron de la libertad desde el pasado 23 de enero, sino también para atender otros casos que se han presentado en esa zona.

“Es un operativo que nos sirve no sólo, es un área ahí complicada, no sólo nos sirve para la búsqueda de los mineros privados de la libertad sino todos los casos que se han reportado y que muchos de ellos ahí están en el área de Concordia”, continuó.

Expresó que este reforzamiento empezó después de cerca de nueve días de que ocurrió la privación de la libertad porque los familiares de los trabajadores mineros no querían presentar la denuncia, por lo que su Gobierno no ha tenido contacto con dichas familias y poco a poco se han entregado las denuncias.

“Mientras no se entregan las denuncias la autoridad no puede actuar ni puede hacer perfiles porque es atentar contra el derecho de reserva de su identidad, entonces no hay un contacto (con los familiares), no sé si con la Fiscal últimamente se hayan acercado, pero los familiares no se han acercado, la mayoría son de fuera, hay de Sonora, hay de Chihuahua, hay de Zacatecas, pero ya que presentaron, se decidieron a que les diéramos el auxilio, la atención ya los hemos ido atendiendo y seguramente se va ir acercando por ellos, por qué, porque nos interesa su identidad”, continuó.

Ante el despliegue de seguridad que se extendió el lunes a los municipios de El Rosario y Escuinapa, el Gobernador del Estado dijo que en toda esta área se va implementar dicho operativo.

“En toda el área esta se va hacer, en toda el área anda el operativo, no sabemos que tengan resultados concretos y seguramente que en cuanto los tengan los van a dar a conocer”, subrayó Rocha Moya.