Por su parte la directora de Ecología Municipal, Eunise Murúa, manifestó que actualmente en dicho Centro de Bienestar y Control Animal se tienen 26 perros, hay algunos que ya se van a su nuevo hogar, nada más se tiene un gato ahí y se tiene el proyecto de poner una gatera en Hacienda de Urías.

También recalcó que es obligación del personal de dicha Dirección atender los reportes de atención de animales, pero se necesita la colaboración de la ciudadanía, que se hagan ciudadanos responsables y sean ciudadanos responsables, y en un caso reciente quien puso una denuncia se juntó primero con un grupo de personas para darle primero un hogar temporal a unos animales y ahorita ya están por irse a un lugar permanente.

“Los que acabamos de bajar del Basurón no están aquí, están en un hospital, en una zona de cuarentena porque no sabemos si pueden traer moquillo, parvovirus, etcétera, por eso están en otro espacio”, continuó Eunise Murúa.

También precisó que se quiere que se mejore el Centro de Bienestar y Atención Animal, que se puedan reubicar las instalaciones para poder dar un mejor servicio de atención temprana.

“Y pues obviamente en un futuro no lejano poder tener un Refugio, ya está en un proyecto en otro lugar, en otro espacio, más espacioso porque aquí está pequeño”, reiteró.

“En el caso de rabia es con el Gobierno del Estado, con la Secretaría de Salud, pues es algo muy raro porque nunca ha sucedido, no me ha tocado aquí en Mazatlán, hace más de 30 años que no se presentan casos (de rabia) en el país, tengo entendido que hay una nota precisamente de Secretaría de Salud a nivel federal que ocurrió un caso de rabia en Colima, entonces lo que se hace ahí cuando se identifica en caso de rabia se conserva el cerebro del animal y se manda a hacer los análisis correspondientes, y ver con quién tuvo contacto ese perro, ya sea con las personas o con otros animales y lo que se realiza generalmente es una erradicación”.

Por ello dijo suponer que allá en Colima lo deberían haber erradicado en ese momento para que no se siga presentando en otros espacios o en otros estados.