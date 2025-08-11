Se busca una solución de fondo para prevenir inundaciones en fraccionamiento Jacarandas: Gobernador

MAZATLÁN._ Se busca una solución de fondo para prevenir inundaciones en el fraccionamiento Jacarandas y para ello se hablará con la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales para solicitarle un permiso para podar el mangle en el arroyo Jabalines en un tramo de cerca de 500 metros hasta la avenida Insurgentes, expresó el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

“Queremos hacerles una salida de fondo aquí, ya me platicaron que hay mucho mangle, voy a hablar ahora, ahorita voy a hablar con la Secretaria de Semarnat para que nos de un permiso para podar el mangle, de acuerdo, ya me lo dijeron ustedes ahí”, expresó Rocha Moya en su mensaje en el evento de entrega de apoyos a las familias que resultaron afectadas por las fuertes lluvias que cayeron el pasado jueves en Mazatlán.

“Y con el permiso nosotros vamos a pagar que se trabaje para hacer, ¿no Presidenta?, dice la Presidenta (Municipal) que sí y vamos a tratar de resolver de fondo, dicen que son como 500 metros que hay de aquí a la Insurgentes y que eso es lo que hace que se inunden, ya vi muy bien aquí a toda la gente y vamos a tratar de estar con ustedes”.

Reiteró que estará atento de los vecinos, no quiere que se vuelvan a inundar, pero también se necesita el agua porque Sinaloa además de un bello mar también tiene agricultura.

“Vamos a tratar de que ya no se estén inundando, pero cada vez que nos necesiten ahí vamos a estar con ustedes”, continuó Rocha Moya.

Precisó que se necesita el permiso para podar el mangle porque si se hace sin permiso al responsable lo pueden meter a la cárcel.

“Hoy voy a tramitar el permiso, yo voy a hablar con la Secretaria de Semarnat, en cuanto tengamos el permiso lo vamos a hacer y además necesitamos podarlo, a eso sí me meten a la cárcel si lo hacemos sin permiso, pero ya me llevo el encargo, yo voy a hablar con la Secretaria, que es la Secretaria de la Semarnat, voy a estar muy pendiente de ustedes”, recalcó el Gobernador.

Y es que tras las fuertes lluvias del pasado jueves el arroyo Jabalines se desbordó inundando parte de ese fraccionamiento.

Rocha Moya encabezó la tarde de este 11 de agosto la entrega de apoyos a 179 familias de 21 colonias que resultaron afectadas por las fuertes lluvias del jueves.

“Antier que estuve aquí les dije que en cuanto hiciéramos el levantamiento venía a empezar, ya acabamos el levantamiento (del censo de familias afectadas), los cheques son de 6 mil pesos para cada familia, pero les vamos a entregar otras cosas, despensa, les vamos a entregar kits de limpieza, una serie de cosas, son 179 familias las que levantamos, tiene que haber evidencia de que se inundaron, porque es la única manera de justificar el recurso”, expresó el Gobernador.

“Ya se hizo el censo, aquellas persona que no estén incluidas, si no están incluidas, pero en efecto hay evidencia de que se inundaron pues las vamos a apoyar, (si vuelven a presentarse fuertes lluvias) las vamos a volver a apoyar, yo ya abrí un programa, de hecho los tres años anteriores los he hecho, en cuanto pasa, es una aportación modesta, pero no les vengo a decir voy a hacerles trámite, no, no, aquí está, que sea de inmediato y que les ayude para cualquier cosa, quiénes se inundan, la gente pobre y la gente pobre resuelve con una cosa que vean que realmente están interesado en ayudar”.

Precisó que el apoyo es la misma cantidad de 6 mil pesos para cada familia, pero aparte se les dan despensas y en el evento se dio a conocer que también otros artículos como abanicos, estufas, entre otros.