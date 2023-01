Se capacita a más cadetes para sumarse a la Policía de Mazatlán: Alcalde

MAZATLÁN._ En Mazatlán se está capacitando a más cadetes para incorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, luego de que durante la jornada violenta del 5 de enero se registró un enfrentamiento a balazos entre policías y presuntos delincuentes, aseguró Édgar González Zataráin.

“Ese día tuvimos dos problemas, uno en la zona norte de la ciudad y otro en la zona sur, y en la zona norte hubo un enfrentamiento, ahí estaba la Policía Municipal y ahí estaba el Secretario (de Seguridad Pública) en ese enfrentamiento”, expresó el Presidente Municipal.

“Ahí había dos patrullas de la Municipal, no quedó desolada (la ciudad), tan no quedó desolada que por ejemplo por el Internet llegaba información de que por ejemplo, en Prados del Sol, ahí en el puente (había un presunto hecho delictivo) y acudió la Policía y luego me mandaban la fotografía y me decían aquí estamos en Prados del Sol y no hay nada, tampoco tengo un mundo de patrullas, otras estaban en el penal”.

Recordó que ese día había unas patrullas resguardando el Centro Penitenciario El Castillo, otras el Centro Histórico y unas más acudían a los lugares donde se recibían el reporte, sí faltan patrullas, algunas están viejitas y se requiere renovar las unidades.

“Pero lo que te falta son elementos y obviamente al tener más elementos ocupamos patrullas, pero lo primero que tienes que estructurar son los sectores como estén trabajando ahorita, que han venido restructurando los sectores, que hay inercias adentro de la corporación, y que esas inercias se tienen que corregir, pro ese es un tema que trae el Secretario”; reiteró.

También dijo actualmente se está capacitando a nuevo personal para la SSPM de Mazatlán a través de la Universidad del Policía ubicada en Culiacán.

“Ya de hecho tenemos un convenio para los primeros 20 tránsitos y luego vamos a firmar el convenio del siguiente bloque, para nuevos elementos y para capacitación de los elementos actuales, de hecho va venir la Unipol a capacitar acá a Mazatlán, van a hacerlo por bloques y también estamos solicitando la capacitación ahí primero en derechos humanos en el tema de policías y luego lo que tiene que ver con procedimiento”, continuó.

Porque han cambiado los procedimientos para llenado de reportes.

Precisó que de los 200 aspirantes que había para ingresar a la SSPM de Mazatlán quedaron poco más de 30 que ya están en capacitación en la academia para que al egresar se incorporen a esa corporación.