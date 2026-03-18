Se capacitan gratuitamente más de mil 200 mazatlecos en los Centros Comunitarios del Bienestar

MAZATLÁN._ Con el objetivo de impulsar el bienestar y desarrollo de las familias, el Gobierno de Mazatlán mantiene en operación los Centros Comunitarios del Bienestar (Cecobis), donde actualmente se capacitan de manera gratuita más de mil 200 personas interesadas en adquirir conocimientos y habilidades que les permitan mejorar su calidad de vida y generar ingresos para sus hogares.

En un comunicado se informó que a través de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, se cuenta con tres Cecobis ubicados en las colonias Genaro Estrada, Ampliación de Urías y Hacienda de Urías, así como la Casa Hogar, donde se imparten 25 especialidades, entre ellas repostería, salón de belleza, cocina, mantenimiento y reparación de minisplits, corte y confección, además de clases de alfabetización, computación e inglés básico, entre otros talleres enfocados en el desarrollo integral de la ciudadanía.

La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez destacó la importancia de seguir promoviendo estos espacios de aprendizaje accesibles para todos.

“Lo más importante es fomentar la educación, el deporte y cultura en toda la gente de Mazatlán y que se tengan mejores oportunidades. Como ya lo mencioné, es totalmente gratuito para las personas que están interesadas”, dijo.

Este miércoles se llevó a cabo la graduación de 120 personas que concluyeron su capacitación gratuita, quienes recibieron una certificación oficial de los cursos que tomaron por el convenio que se tienen con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (Icatsin), que respalda sus conocimientos y amplía sus oportunidades laborales.