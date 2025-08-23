$!Se celebra la sexta jornada del programa ‘Mazatlán te quiero limpio’

MAZATLÁN._ Buscando promover un Mazatlán más ordenado, saludable y con mayor conciencia social, este sábado se puso en marcha la sexta jornada del programa ‘Mazatlán te quiero limpio’, encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Con la participación de más de 600 personas se llevó a cabo este recorrido de limpieza, la cual se desarrolló de manera simultánea en cuatro puntos de la ciudad, siendo la colonia 12 de mayo, donde tuvo lugar el arranque oficial por parte de Palacios Domínguez.

Personal de dependencias municipales, paramunicipales, elementos de las fuerzas armadas, asociaciones civiles, jóvenes del Servicio Militar Nacional, el sector hotelero y voluntarios en general, fueron los que se dieron cita para sumarse a esta actividad.

Durante el arranque de esta campaña, Palacios Domínguez expresó que además de las limpiezas de calles que se tienen programadas, se estarán colocando módulos de atención por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán para atender cuestiones de fugas o derrame de aguas residuales.

“Son cuatro puntos los que estaremos el día de hoy, agradecidos porque ha tenido buena respuesta este programa y cada sábado son de limpieza, de concientizar a las personas a que nos ayuden a mantener limpios sus espacios, colonias, parques públicos y todos los lugares”, comentó.