Se compromete Alcalde a tocar las puertas que sean necesarias para liberar a joven privado de su libertad en Mazatlán

A tocar las puertas que sean necesarias para que sea liberado el joven Mario Eduardo “N”, privado de su libertad la tarde del jueves cuando iba a realizar una transferencia bancaria en este puerto, se comprometió el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Yo me voy a comprometer desde mi trinchera a tocar las puertas que sean necesarias para resolverlo, así lo hicimos con el otro maestro desaparecido que regresó, afortunadamente intervenimos y logramos resolverlo”, agregó Benítez Torres en entrevista tras encabezar el Lunes Cívico en el Jardín de Niños “Martín Yáñez”, en el Fraccionamiento Fovissste Arboledas 1.

Agregó que es preocupante que se presenten este tipo de delitos y todo lo que le suceda a un ciudadano mazatleco es de su incumbencia y preocupación.

“Sí, claro, todo lo que suceda a un ciudadano mazatleco es de mi incumbencia y preocupación”, continuó el Presidente Municipal.

Familiares de Mario Eduardo “N”, dieron a conocer que cerca de las 15:30 horas del pasado jueves el joven y su novia iba a realizar una transacción bancaria, pero fueron interceptados por personas encapuchadas que viajaban a bordo de una camioneta tipo Explorer, gris, y se lo llevaron a él y el vehículo en que viajaban, pero dejaron libre a su novia.

Ya presentaron la denuncia por desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en este puerto, pero al considerar que ninguna autoridad actúa como debe ser, la tarde del domingo realizaron una manifestación frente a las instalaciones de dicha dependencia en Mazatlán y una marcha por el paseo costero, bloqueando el tráfico en la glorieta entre las avenidas Del Mar, Rafael Buelna y Camarón Sábalo.

Este lunes realizaron una manifestación en el Palacio Municipal para exigir la liberación sano y salvo de Mario Eduardo “N”. Ante las manifestaciones que se han realizado en las últimas horas, el Alcalde dijo que en cuanto llegara a la Presidencia Municipal iba a atender a quienes se manifestaron este día en ese lugar.

A quien le compete es a la Fiscalía, ahorita están en Presidencia, dicen que no se van hasta que yo los atienda, en cuanto llegue los atiendo con mucho gusto, yo les voy a explicar qué es lo que podemos hacer y hasta dónde nuestra competencia en ese sentido”, continuó Benítez Torres.

“Al parecer fue un robo de un dinero que acababa de cobrar, son los únicos datos que tengo, inclusive es sobrino de un compañero de trabajo del Ayuntamiento, por eso me llegó la información sino no me llegara, esto lo maneja la Fiscalía en forma independiente, creo que fueron dos a los que se llevaron y regresaron a uno y él no ha aparecido, pero yo me voy a comprometer desde mi trinchera a tocar las puertas que sean necesarias para resolverlo”.

Recalcó que siempre se realizan acciones preventivas del delito y en este caso que se trata de una persona adulta se le pide a la ciudadanía que tome precauciones, máxime cuando se llevan cifras grandes de dinero. “Sabemos que a veces el pitazo llega desde adentro de los bancos cuando alguien sale con dinero”, recalcó el Alcalde.

Por su parte el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Simón Malpica Hernández, dijo que se implementan acciones para prevenir delitos y cuando se trata de casos de intento de extorsión se debe llamar al número de emergencias 911 y lo atiende el Grupo Especial Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

“Estamos implementando operativos en puestos de inspecciones movibles, no fijos y ahí hacemos revisiones y si alguien se siente amenazado o alguien lo va siguiendo nosotros de inmediato les damos el apoyo”, continuó Malpica Hernández.