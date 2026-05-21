Se compromete CFE Mazatlán a revisar peticiones de usuarios afectados por recibos elevados

Con el compromiso de dar una respuesta formal a sus peticiones el próximo 29 de mayo, culminó la reunión entre un grupo de representantes de ciudadanos inconformes por las altas tarifas de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, tras una jornada de protestas realizadas este jueves en Mazatlán.

Así lo informó Sugey García, representante de los usuarios afectados, quien después de varios minutos en reunión con el superintendente de la CFE en Mazatlán, Víctor Manuel Morachis Machado, este les externó que para el viernes de la siguiente semana, tendrá respuesta ante sus demandas.

García comentó que entre las principales peticiones planteadas se encuentra que los adeudos y montos facturados sean revisados tomando como base el historial de consumo de cada usuario, además de evitar cortes en el suministro eléctrico mientras se analiza la situación de las personas afectadas.

Los manifestantes señalaron también que solicitaron a la CFE que, en los casos de usuarios que ya realizaron pagos, se hagan ajustes a los cobros y cualquier saldo sobrante pueda ser aplicado como abono para futuros recibos, debido a que no existen mecanismos de reembolso.

“Nosotros no queremos cambiar una tarifa, que ellos nos la cambien, porque para eso están las personas encargadas, que son los políticos, que ya se están encargando por cambiarnos la tarifa a la 1-F, que es la más económica, y también que no se corte el recibo”, comentó.

“La gestión fue, que queremos que se nos haga una estimación basada en lo histórico, y para las personas que están en el movimiento y ya pagaron su recibo, que se les quite lo que les tenga que quitar, y lo que les sobren se los ponga como abono para otro recibo porque no hay reembolso”, agregó.

La representante de los afectados aclaró que no se concretó una solución inmediata ni un cambio automático de tarifa, mencionando que Morachis Machado mostró disposición para gestionar las demandas presentadas y acordó emitir una respuesta oficial el próximo 29 de mayo.

La reunión ocurrió luego de que decenas de ciudadanos realizaran manifestaciones en distintos puntos de la ciudad, incluyendo las oficinas del SAT, el Ayuntamiento y posteriormente las instalaciones de la propia CFE.

Los integrantes del movimiento señalaron que permanecerán atentos a la respuesta comprometida por la dependencia y advirtieron que, en caso de no obtener resultados favorables, continuarán con plantones y protestas en oficinas de la CFE, la Central Termoeléctrica y subestaciones de la ciudad.

Asimismo, Sugey García reiteró que su intención no es dejar de pagar el servicio de energía eléctrica, sino lograr cobros que consideren justos y accesibles para las familias afectadas, varias de las cuales, aseguraron, ya han sufrido cortes en el suministro por falta de recursos para cubrir los adeudos.

“Hay una fecha que nos dio para venir por la respuesta y ese día vamos a venir nuevamente todos, en la próxima semana y si la respuesta es negativa, vamos a seguir con los plantones. No nomás de aquí, sino en Termoeléctrica y en la subestación”, declaró.

“Yo se lo dije a él y fui muy clara, ‘esto no se termina aquí, busquen una respuesta favorable, porque si no, esto no termina’, entonces, aquí vamos a estar desde temprano”, añadió.

Los manifestantes convocaron a los ciudadanos involucrados en el movimiento a reunirse nuevamente el próximo 29 de mayo para conocer la respuesta oficial de la Comisión Federal de Electricidad y definir las acciones que seguirán posteriormente.