$!Se compromete Estrella Palacios a estar a la altura de la gente de Mazatlán

“Las mazatlecas, los mazatlecos eligieron a una mujer, no solamente en la confianza a su servidora, sino como un reconocimiento al tiempo que corre en nuestro país, es tiempo de mujeres, por primera vez en más de 200 años como República independiente tenemos a una Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra aliada, ella nos lo ha dicho muchas veces, a todo el país se lo ha dicho, que tiene el corazón aquí, en Mazatlán, yo estoy segura de que haremos que ese cariño se transforme en una ventaja de oportunidades para nuestro Municipio”.

“Hoy, 187 años después de la fundación del primer Ayuntamiento tengo en enorme compromiso y la gran responsabilidad de ser la primera mujer electa Presidenta Municipal de Mazatlán, responsabilidad que me fue conferida por el pueblo en la elección más concurrida en la historia de nuestro Municipio, la gente decidió por un gobierno que construye puentes, no muros, un gobierno que tiene el mandato de obedecer acuerdos porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, enfatizó.

“Hoy frente a todas y todos ustedes hago este compromiso, voy a estar a la altura de las esperanzas de todas las mujeres que lucharon por verse representadas en su municipio, mujeres valientes, fuertes, inteligentes que nos abrieron el camino, que lucharon durante décadas por conquistar los derechos que nos corresponden, mujeres como mis abuelas que se abrieron camino a su andar y me enseñaron el valor de la fuerza y de la perseverancia, mujeres como mi mamá que me enseñó que todo es posible y que con trabajo y dedicación todo los sueños se pueden lograr, mujeres como mi hermana, mi primer ejemplo para ser mejor persona, mujeres como mi suegra que ha sido una red de apoyo para llegar aquí y mujeres como mi sobrina que con su sonrisa me inspira a luchar por un mundo mejor”, recalcó.

“Mujeres gigantes que sobre sus hombros me trajeron hasta aquí, a todas ellas muchas gracias, voy a estar a la altura de la gente de Mazatlán, un pueblo honesto, trabajador y que ha hecho crecer a nuestro municipio con su esfuerzo diario, los gobiernos de la transformación han demostrado que dan resultados, como ejemplos mencionaré algunos, el salario mínimo se ha incrementado 132 por ciento en términos reales, se ha reducido la pobreza de más de 9.5 millones de personas, en particular en Mazatlán tenemos más de 94 mil beneficiarios de programas sociales que le han cambiado la vida a la gente, el Distrito de Riego de la Presa Picachos y la Presa Santa María significan más de 40 mil nuevas hectáreas incorporadas a la producción agrícola y son fuente fundamental de agua para consumo humano”.

La ex Secretaria de Turismo de Mazatlán y las y los integrantes del Cabildo para el periodo 2024-2037 rindieron protesta formalmente la tarde del jueves, pero cerca de las 16:00 horas de este viernes; Palacios Domínguez también encabezó el evento denominado Toma de Protesta Ciudadana en el Teatro Ángela Peralta, donde además de las y los ediles estuvieron presentes integrantes del Senado de la República como Imelda Castro y Enrique Inzuzna Cázarez, así como diputadas y diputados federales y locales, donde Palacios Domínguez presentó los cuatro ejes de lo que será su gobierno.

“Ese es el camino y en mi gobierno seguiremos dando resultados, voy a trabajar por todas y por todos, por las niñas, por los niños, por los jóvenes, por las personas de la tercera edad, por las personas con discapacidad, los maestros, los estudiantes, pescadores, empacadoras, agricultores, trabajadores de la construcción, ganaderos, artistas, científicos, profesionistas, empresarios, hoteleros, transportistas, empleados del sector turístico, por todos los hombres y todas las mujeres para que en cada rincón de Mazatlán, sin excepción, haya más bienestar para todas y todos, vamos a construir un gobierno del pueblo y para el pueblo”, reiteró Palacios Domínguez.