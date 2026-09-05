$!Se compromete Graciela Domínguez a revisar denuncias de madres buscadoras en el sur de Sinaloa

MAZATLÁN._ Tras reunirse con madres buscadoras y representantes de los colectivos de búsqueda de la zona sur de Sinaloa, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava se comprometió a revisar los mecanismos de atención y acompañamiento a las familias, así como los señalamientos por presuntas omisiones y revictimización dentro de la Comisión Estatal de Búsqueda en Mazatlán. En visita este sábado al puerto, Domínguez Nava se reunió con madres buscadoras para escuchar sus necesidades y establecer compromisos relacionados con el acompañamiento institucional durante las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas. Durante este encuentro, la Gobernadora aseguró que su administración revisará los mecanismos establecidos en la legislación para mejorar la atención a familias y mantener una mayor cercanía con quienes buscan a sus seres queridos. “Tenemos una ley y vamos a revisar para que funcione el mecanismo de la mejor manera y que, de esa forma, nosotros podamos tener una mayor cercanía con ellas. Entendemos que parte de la labor tiene que ver con la Fiscalía y yo no dudo que con la Fiscalía vamos a encontrar los mecanismos más eficientes”, comentó. “Lo importante es que las familias que siguen buscando a sus familiares desaparecidos tengan el acompañamiento de la Fiscalía, del Gobierno de Sinaloa y del Gobierno de México”.

Entre los temas que se abordaron durante la reunión, se encuentra el funcionamiento de los mecanismos de atención y acompañamiento a las familias buscadoras, así como los señalamientos contra funcionarias por presuntas omisiones y actos de revictimización. En el encuentro participaron integrantes de los colectivos Por las Voces Sin Justicia; Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, y Corazones Unidos por una Misma Causa, así como familias buscadoras que no forman parte de algún colectivo pero que hacen labores de búsqueda por su cuenta. Domínguez Nava reconoció que una parte de las labores corresponde a la Fiscalía General del Estado, por lo que planteó buscar mecanismos de coordinación que permitan a las familias contar con acompañamiento de los diferentes niveles de Gobierno. Por otro lado, otro de los temas que causó manifestaciones y cierre de calles en el puerto, fue la destitución de José Alfredo González como director de la Comisión Estatal de Búsqueda en la Zona Sur de Sinaloa, ante la cual la Gobernadora mencionó que este será restituido para continuar al frente de la dependencia en el sur de la entidad.

Alejandra Martínez Carrizales, integrante del colectivo Por las Voces Sin Justicia, destacó la disposición que mostró la Gobernadora Graciela Domínguez Nava para sentarse directamente con las familias y escuchar los planteamientos de quienes buscan a sus seres queridos. “Jamás una Gobernadora o un Gobernador había tenido el tacto de sentarse con las familias así, como iguales, a escucharnos atentamente todo lo que le decíamos”, manifestó. Martínez Carrizales agradeció la cercanía mostrada por la Mandataria estatal durante el encuentro, en el que participaron integrantes de diferentes colectivos de búsqueda de la zona sur de Sinaloa.

Asimismo, la activista consideró que durante la reunión existió disposición para escuchar las inquietudes de las familias y destacó la empatía que, desde su perspectiva, mostró Domínguez Nava. “Agradecemos que haya tenido este tacto, esa cercanía con las familias, con los colectivos, con todos los que estuvimos aquí presentes. Nos escuchó muy atentamente y tuvo empatía como mujer”, manifestó. Martínez Carrizales explicó que este encuentro dio continuidad a un acercamiento previo que los colectivos habían sostenido con la Gobernadora, en el que se establecieron algunos compromisos para atender sus inconformidades. “Tuvimos acuerdos en días pasados, cuando estuvimos en su oficina y esperamos a que nos atendiera”, recordó.

Entre esos compromisos se encontraba que la Mandataria recibiría formalmente la documentación reunida por las familias para sustentar sus señalamientos sobre presuntos actos de revictimización y omisiones. La representante de las buscadoras señaló que dicha documentación permitiría respaldar los planteamientos que los colectivos han realizado sobre la atención recibida por parte de las autoridades encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas. “Tuvimos el acuerdo de que nos iba a recibir documentación acerca de las revictimizaciones y omisiones que hemos tenido”, mencionó. Durante la reunión, los colectivos entregaron a Domínguez Nava documentación relacionada con los señalamientos que han realizado contra la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Karina Elizabeth Márquez Calderón; y la subsecretaria de Derechos Humanos, Nora Patricia Figueroa.