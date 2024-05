“Sé de los problemas que tienen y también sé del abandono en el que se encuentran, a mí me gusta mucho escucharlos, pero antes de escucharlos, a mí me gusta investigar y conocer cuál es la problemática del sector pesquero. Ahorita escuché que el diésel marino ya no hay beneficios. Realmente se fueron los beneficios. Entonces es un sector que ha sido olvidado y golpeado”, recalcó.