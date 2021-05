$!Se comprometen candidatos a diputados de ‘Va por Sinaloa’ a legislar por el pueblo y los empresarios

“En mi Distrito son 6 sindicaturas las que me corresponden (del municipio de Mazatlán) y quiero velar por cada uno de estos pueblos que están muy afectados por la falta de agua”, expresó Diana Rice, entre otros puntos.

Roberto González, candidato a Diputado local por el Distrito 21 Electoral, recordó que ya le tocó ser legislador local en dos ocasiones por tres meses en cada año, tres meses en el 2015 y tres meses en el 2016 y se trató de una experiencia muy agradable respecto a lo que se tiene que hacer en el tema legislativo.

“Yo creo que una de las cosas que más interesa a los socios que hoy acompañan en esta reunión a la fórmula de candidatas y candidatos en la alianza Vamos por Sinaloa y Va por México es el tema de la reactivación económica, nosotros nos hemos encontrado en los recorridos la verdadera frustración de la ciudadanía respecto a la pérdida de empleo, tuvimos en 2020 el mayor decrecimiento en la historia reciente, contemporánea en México y eso generó pérdidas incalculables todavía entre empleos formales e informales”, añadió Roberto González.

“Entonces al no hacer medidas pertinentes el Gobierno Federal el año pasado pues hoy estamos sumidos en una crisis donde literalmente hay gente en la calle que me dice lo que tenemos más miedo ahorita es al hambre que al propio coronavirus, entonces me imagino también lo que deben estar sintiendo ustedes que están acostumbrados a generar empleos y para ello la alianza está proponiendo la implementación de una Financiera Estatal, ya lo comentaba nuestro candidato a Gobernador, Mario Zamora, en la ponencia anterior de Coparmex”.