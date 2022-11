Se concluirá remodelación de avenida Emilio Barragán, en Mazatlán, con apoyo del Gobernador: Alcalde

La remodelación de la avenida Emilio Barragán no quedará inconclusa, se terminará con apoyo del Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dijo el Alcalde de Mazatlán Édgar González Zataráin.

“Sí hay compromiso del Gobernador, me dijo me enteré por los medios, porque me dijo el Gobernador: me entere por los medios que ibas a parar ahí lo de la Emilio Barragán, no la pares, yo te ayudo que siga adelante”, continuó González Zataráin.

Pero dijo que primero se va concluir con la pavimentación del cuerpo que conduce de norte a sur y no se abrirá hasta que pasen las fiestas navideñas.

Mientras tanto los vehículos transitarán por el cuerpo que normalmente conduce de sur a norte.

Ya que pasen las fiestas de Navidad se abrirá el cuerpo rehabilitado y comenzarán los trabajos de remodelación el cuerpo que conduce de sur a norte, precisó el Alcalde sustituto.

En días anteriores dijo que no había recursos económicos para rehabilitar el cuerpo de sur a norte, pero con el apoyo del Gobernador sí continuarán esos trabajos.