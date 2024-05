“Hay que ser congruentes por favor, están robándoles la educación y el aprendizaje a sus alumnos regalándoles calificación a cambio de participar en campañas políticas, no sean malos échenles la mano, no regalen calificaciones. Recuerden que los estudiantes son el futuro de México”, dijo la morenista.

“Como candidata a Diputada local, realmente sus iniciativas cuáles son, porque todos los candidatos de Morena dicen Plan C, pero vamos buscando cuáles son las iniciativas por candidato, porque recordemos que la doctora Claudia gane, nuestros representantes dentro del Congreso de los Estados son los Diputados locales y es lo local lo que se tiene que ver”, sentenció la candidata del PES Sinaloa.

“Creo que vamos a poner a estudiar la Constitución Política del Estado de Sinaloa a la candidata de Morena para que vea cuáles son las atribuciones que tenemos los diputados y las diputadas desde el congreso del Estado, pero bueno sabemos que se traslapan las funciones, aquí en el Estado, estamos en un estado de Sinaloa, donde no hay contrapesos porque no hay división de poderes tampoco”, sumó la representante de la coalición de “Fuerza y Corazón por Sinaloa”.

Karla Ulloa usó su contrarréplica para defender su postura y extendió una invitación a las candidatas del PES Sinaloa y el PAS a analizar sus propuestas, de las cuales solo dos son parte del Plan C.

“Yo las invitó a ambas a las del PES y a la del PAS a que se limpien un poco los oídos porque únicamente mencioné dos propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum, del Plan C, las demás son mías”, defendió la morenista, que destacó ser la única en proponer a favor de las personas con condición de autismo.

“Qué tristeza que siendo ustedes de la UAS hayan puesto tantas trabas para entregarle las becas de educación superior a los alumnos, si mal no recuerdo en el 2019, cuando inicié en becas Benito Juárez como coordinadora regional, la UAS fue la única que nos puso trabas para hacer incorporaciones, mientras no había Alianza morena Paz no cerraban las puertas hasta que hubo Alianza convocaron a los alumnos”, añadió.

En su siguiente participación Carrasco Valenzuela le aclaró a la representante del partido guinda que en el Sexto Eje de su plataforma se contempló a personas con discapacidad.