MAZATLÁN._ En el ejercicio democrático que se llevó a cabo este viernes con el fin de debatir las propuestas entre los candidatos a la Alcaldía de Mazatlán, algunos de ellos cayeron en confrontación. MaryJose Sarabia, aspirante del Partido del Trabajo; y MiLay Quintero, de Movimiento Ciudadano, entraron en un intercambio de comentarios hostiles cuando la primera expresó que incursionar en la política nunca fue su deseo y la segunda le respondió que desde el momento en que decidió ser candidata ya era política. “Como lo digo, yo estoy aquí por los más vulnerables, estoy aquí por mi gente que me apoya y que cree en mí. Yo no estoy aquí con ningún interés político, ni con un fin para mi bolsillo, yo estoy aquí por mi gente que confía en mí, de hecho ni quería estar aquí en la política, pero sin embargo, cuando la política se hace en virtud de los más vulnerables, por eso estoy aquí”, recalcó Sarabia.

“Lo que comenta mi compañera MiLay Quintero, sí, yo no tengo experiencia política, sin embargo. tengo experiencia en las necesidades de mi gente. Yo no he roto acuarios, es la primera vez que ingreso en este debate, por lo cual pido un respeto a todos mis compañeros y lo único que quiero comentar es que estamos aquí por un fin todos”. Luego de un par de ocasiones en las que la candidata del PT mencionó el incidente en el desaparecido Acuario Mazatlán, Quintero reviró diciendo que ya se realizó un peritaje por el colapso del Tiburonario cuando ella era directora del lugar y fue resarcido el daño por los causantes.

Las candidatas del PT y MC no fueron las únicas en intercambiar comentarios de descrédito, ya que tras la insistencia de Guillermo Romero Rodríguez, de la coalición de “Fuerza y Corazón por Sinaloa” de PAN, PRI, PRD y PAS, sobre el cierre de la Planta Tratadora del Crestón, que acusó genera contaminación en playas, Estrella Palacios lo señaló como parte del comité que aprobó el cierre cuando era consejero de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. “He escuchado mucho que el candidato del PRI se refiere mucho al cierre de la Planta Tratadora del Crestón, pero nada más le recuerdo candidato que usted fue parte del Consejo y de la toma de acción del cierre de la Planta Tratadora y pues me llama la atención no dijo nada ni a los medios de comunicación como ahora lo hace, me parece incongruente”, subrayó la candidata de Morena y Partido Verde Ecologista de México.

“También me parece incongruente que usted hace algunos meses quería ser candidato de Morena, pero perdió esa posibilidad y se tuvo que conformar con ser candidato del PRIAN. A mí Morena me eligió como su candidata y próximamente los mazatlecos me van a elegir como su Presidenta”. Ante estos argumentos, Romero Rodríguez solo respondió que cuando participó en dicho consejo rechazó iniciativas que afectaban a la población como la instalación de medidores de drenaje.