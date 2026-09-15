$!Se congregan cientos de personas en el Centro de Mazatlán previo al Grito de Independencia

En un ambiente de algarabía y patriotismo, cientos de personas se dieron cita la noche de este 15 de septiembre en los alrededores de la Plazuela República y el Palacio Municipal de Mazatlán, previo a la ceremonia del Grito de Independencia. Familias completas, grupos de jóvenes y visitantes comenzaron a llegar con varias horas de anticipación al primer cuadro de la ciudad para formar parte de los festejos patrios y disfrutar de la verbena popular instalada alrededor de la sede del Ayuntamiento. El ambiente mexicano se hizo presente entre los asistentes, algunos de los cuales acudieron con prendas y accesorios de colores verde, blanco y rojo, mientras esperaban el momento en que las autoridades municipales salieran al balcón de Palacio Municipal para encabezar la ceremonia conmemorativa.





La concentración de personas aumentó conforme avanzó la noche, donde los ciudadanos recorrieron los distintos puestos de venta colocados en las calles cercanas, donde encontraron alimentos, bebidas, dulces, banderas, sombreros, adornos y otros artículos alusivos a las fiestas patrias. Los antojitos mexicanos fueron parte importante de la celebración previa al Grito, por lo que en los puestos se ofrecieron distintas opciones para las familias que acudieron a pasar la noche en el Centro de Mazatlán. También se instalaron espacios con juegos y actividades recreativas, principalmente para niñas y niños, quienes aprovecharon la espera para divertirse acompañados de sus familiares.





La verbena se desarrolló en un ambiente familiar, entre música, convivencia y la presencia de vendedores que ofrecieron diversos productos relacionados con la conmemoración del inicio de la Independencia de México. Mientras algunas personas permanecían cerca del Palacio Municipal para asegurar un lugar desde el cual observar la ceremonia, otras continuaban recorriendo los puestos y aprovechaban la decoración para tomarse fotografías. La Plazuela República se convirtió nuevamente en el punto principal de reunión para los festejos patrios en Mazatlán, al concentrar las actividades organizadas antes de la ceremonia oficial. Las calles cercanas a la plazuela y al Palacio Municipal fueron cerradas a la circulación vehicular desde horas antes, con la finalidad de permitir la instalación de los puestos, baños portátiles y el escenario destinado al espectáculo musical.



