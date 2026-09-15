$!Se congregan cientos de personas en el Centro de Mazatlán previo al Grito de Independencia

En un ambiente de algarabía y patriotismo, cientos de personas se dieron cita la noche de este 15 de septiembre en los alrededores de la Plazuela República y el Palacio Municipal de Mazatlán, previo a la ceremonia del Grito de Independencia.
Familias completas, grupos de jóvenes y visitantes comenzaron a llegar con varias horas de anticipación al primer cuadro de la ciudad para formar parte de los festejos patrios y disfrutar de la verbena popular instalada alrededor de la sede del Ayuntamiento.
El ambiente mexicano se hizo presente entre los asistentes, algunos de los cuales acudieron con prendas y accesorios de colores verde, blanco y rojo, mientras esperaban el momento en que las autoridades municipales salieran al balcón de Palacio Municipal para encabezar la ceremonia conmemorativa.
La concentración de personas aumentó conforme avanzó la noche, donde los ciudadanos recorrieron los distintos puestos de venta colocados en las calles cercanas, donde encontraron alimentos, bebidas, dulces, banderas, sombreros, adornos y otros artículos alusivos a las fiestas patrias.
Los antojitos mexicanos fueron parte importante de la celebración previa al Grito, por lo que en los puestos se ofrecieron distintas opciones para las familias que acudieron a pasar la noche en el Centro de Mazatlán.
También se instalaron espacios con juegos y actividades recreativas, principalmente para niñas y niños, quienes aprovecharon la espera para divertirse acompañados de sus familiares.
La verbena se desarrolló en un ambiente familiar, entre música, convivencia y la presencia de vendedores que ofrecieron diversos productos relacionados con la conmemoración del inicio de la Independencia de México.
Mientras algunas personas permanecían cerca del Palacio Municipal para asegurar un lugar desde el cual observar la ceremonia, otras continuaban recorriendo los puestos y aprovechaban la decoración para tomarse fotografías.
La Plazuela República se convirtió nuevamente en el punto principal de reunión para los festejos patrios en Mazatlán, al concentrar las actividades organizadas antes de la ceremonia oficial.
Las calles cercanas a la plazuela y al Palacio Municipal fueron cerradas a la circulación vehicular desde horas antes, con la finalidad de permitir la instalación de los puestos, baños portátiles y el escenario destinado al espectáculo musical.
La circulación peatonal aumentó considerablemente en el primer cuadro de la ciudad, donde los asistentes se desplazaban entre la Plazuela República, el Palacio Municipal y las vialidades habilitadas para la verbena.
Como parte del programa artístico se anunció la presentación de Armando Ramos y su grupo “Al Tiro”, encargados de amenizar la noche mexicana con su espectáculo musical, evento de los asistentes que esperaron con emoción.
Durante la celebración se observó un amplio despliegue operativo en los alrededores de la Plazuela República y el Palacio Municipal, con la presencia de elementos de los tres órdenes de gobierno.
En las calles aledañas permanecieron efectivos del Ejército Mexicano, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como personal de la Secretaría de Marina y agentes de la Policía Municipal, quienes realizaron labores de vigilancia para resguardar a las familias y visitantes concentrados en el lugar.
El operativo también contó con la participación de los cuerpos de emergencia, donde elementos de Bomberos Mazatlán y paramédicos de la Cruz Roja se mantuvieron atentos para intervenir ante cualquier accidente, problema de salud o situación que pudiera presentarse durante la verbena popular y la posterior ceremonia del Grito de Independencia.
La presencia de las corporaciones se mantuvo antes y durante el desarrollo de las actividades, principalmente en los accesos y alrededores de la zona de celebración, con el objetivo de que los festejos patrios transcurrieran de manera ordenada y segura.
De esta forma, entre música, comida, juegos y artículos tricolores, los mazatlecos aguardaban el llamado de “¡Viva México!” con el que se recordaría el inicio de la lucha por la Independencia nacional.