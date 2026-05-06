Se construirán dos bases de la Guardia Nacional en Mazatlán para cerca de 400 elementos: Alcaldesa

En Mazatlán se construirán dos bases de la Guardia Nacional para albergar a cerca de 400 elementos en total, lo que contribuirá a mejorar la seguridad en este municipio, anunció la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Agregó que el pasado martes sostuvo una reunión con un mando de la Guardia Nacional, el Comandante Francisco González, y lo que se busca es tener dos bases para esa institución tanto en las entradas norte como el sur de esta ciudad, en El Venadillo y rumbo a El Castillo.

“Una al norte y otra al sur y bueno, quiero comentarles que la del sur específicamente va más avanzada, de trata de 6.5 hectáreas de terreno que fue donado por empresarios y donde se está llevando ya la construcción de una Compañía, las compañías específicamente 514 y 515 son las que se van a establecer aquí en Mazatlán, una al norte y otra al sur y potencialmente serían 400 elementos los que vamos a tener aquí”, añadió en entrevista.

“Cuánto tiempo se van a tardar, pues son alrededor de seis a ocho meses en la construcción de estas compañías de Guardia Nacional que van a tener estas bases militares y estamos muy agradecidos con nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, porque va venir a reforzar la seguridad aún más”.

Expresó que de acuerdo con un análisis que se hizo la mañana de este miércoles se tiene un balance positivo en el pasado fin de semana largo y también todas áreas de oportunidad que existen y se toman acciones para darle resultados a los mazatlecos.

La infraestructura de la Guardia Nacional, que es sobre todo de proximidad social, se construye con una inversión del Gobierno federal, solamente el terreno en el caso de la que se construye en el sur de la ciudad fue donado por empresarios y el del norte está siendo evaluado todavía porque sería una donación por parte del Estado a la Guardia Nacional.

Ese personal estará de base en Mazatlán, pero cuando hay temporadas altas vienen más elementos y en esos inmuebles ya tendrían espacios donde estar, por lo que es una buena noticia para los mazatlecos que contarán con dos bases nuevas de la Guardia Nacional, lo que refleja el apoyo de la Presidenta de la República a Sinaloa y particularmente al municipio de Mazatlán.

También precisó que el martes la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, convocó a las y los alcaldes de Sinaloa a una reunión a la que asistieron 18 de ellas y ellos, sobre todo para todo lo que tiene que ver con la coordinación de los tres niveles de Gobierno.

”Nos animó a seguir asistiendo a las Mesas de Construcción de Paz diariamente como ella pone el ejemplo, como pone el ejemplo también nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudis Sheinbaum y sobre todo darnos la tranquilidad de que todos los proyectos que se tiene, por ejemplo aquí en Mazatlán de movilidad, proyectos que tienen que ver con bienestar para la población van a continuar”, continuó.

“En específico estuvimos hablando algunos alcaldes, en el caso de Mazatlán el proyecto ‘Marco Verde’, el proyecto de Mercado ‘Pino Suárez’, algunos proyectos que yo había llevado también al Estado sobre todo en cuestiones de drenaje y agua de la Junta y esos proyectos que son de Proagua justamente tengo cuatro proyectos que están ahorita en análisis, todos continúa, entonces eso fue lo que vimos con nuestra Gobernadora y sobre todo, insisto, el tema de la coordinación de los tres niveles de Gobierno que va a continuar”.