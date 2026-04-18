$!Se construirán otras 4 mil 500 casas más para el programa ‘Viviendas del Bienestar’ en Mazatlán

Luego de la buena respuesta que ha tenido el programa ‘Viviendas del Bienestar’ en Mazatlán con sus 2 mil 500 casas ya aseguradas, la Alcaldesa Estrella Palacios anunció que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ya proyecta la construcción de 4 mil 500 viviendas más en el puerto.

Indicó que esta noticia se oficializó después de la reunión que tuvo hace unos días con Conavi, donde también se dio a conocer que la meta del programa Federal es llegar a las 15 mil viviendas en la ciudad, buscando un beneficio para que las familias del municipio accedan a un hogar digno.

“Pude platicar con el director Rodrigo Chávez. Tuvimos una reunión muy productiva en la que estuvieron presentes algunos empresarios y también parte del Ayuntamiento de Mazatlán. Decirles que tenemos buenas noticias, que se suman potencialmente 4 mil 500 viviendas más al programa, con lo que ya estaríamos sumando 7 mil aquí en Mazatlán”, declaró Palacios Domínguez.