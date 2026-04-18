$!Se construirán otras 4 mil 500 casas más para el programa ‘Viviendas del Bienestar’ en Mazatlán

Luego de la buena respuesta que ha tenido el programa ‘Viviendas del Bienestar’ en Mazatlán con sus 2 mil 500 casas ya aseguradas, la Alcaldesa Estrella Palacios anunció que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ya proyecta la construcción de 4 mil 500 viviendas más en el puerto.
Indicó que esta noticia se oficializó después de la reunión que tuvo hace unos días con Conavi, donde también se dio a conocer que la meta del programa Federal es llegar a las 15 mil viviendas en la ciudad, buscando un beneficio para que las familias del municipio accedan a un hogar digno.
“Pude platicar con el director Rodrigo Chávez. Tuvimos una reunión muy productiva en la que estuvieron presentes algunos empresarios y también parte del Ayuntamiento de Mazatlán. Decirles que tenemos buenas noticias, que se suman potencialmente 4 mil 500 viviendas más al programa, con lo que ya estaríamos sumando 7 mil aquí en Mazatlán”, declaró Palacios Domínguez.
“Tenemos una meta de 15 mil viviendas aquí en Mazatlán y bueno, nos estamos acercando a esa meta. Decirle a toda la gente que esté interesada, que vamos a tener módulos para que puedan preregistrarse y es importante que sepan que este es un programa prioritario para madres solteras, para personas con discapacidad y personas que perciben el salario mínimo”.
Añadió que las personas que no cuentan con puntos de Infonavit, también pueden participar y llevar su solicitud a los módulos de Gobierno Municipal, donde podrán tener un preregistro y ver si califican para obtener estas viviendas, las cuales califica muy acogedoras y con un espacio adecuado para vivir.
“Es importante que sepan que son viviendas de dos recámaras. Está el comedor, cocina y un cuarto de lavado que están muy bien; son viviendas de calidad y lo mejor de todo es que en Mazatlán ya estamos participando en este gran programa. Próximamente estaremos ya poniendo la primera piedra, dándoles más información al respecto”.
Añadió que la Conavi avaló justamente un espacio de 5 hectáreas para la construcción potencial de las 4 mil 500 viviendas, mismo que se dará a conocer su ubicación más adelante. Mientras que actualmente el Infonavit lleva a cabo la construcción de mil 500 casas en el municipio, así como otras mil por la Conavi.