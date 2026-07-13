$!Se construye murete en rehabilitación de Carpa Olivera para no darle mantenimiento cada año: Alcaldesa

No es una barda sino un murete lo que se construye como parte de la rehabilitación que se le hace a la Carpa Olivera para no darle mantenimiento cada año, porque eso sale muy costoso, manifestó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“Ni es barda así como esta que ustedes están viendo, lo que pasa es que ahí en esa barda tenían unos pasamanos de acero inoxidable que sí se estaban oxidando constantemente, me decía el ingeniero Martín que cada año le estaban dando mantenimiento y la verdad es un mantenimiento caro”, añadió Osuna Zavala este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Entonces rediseñaron el proyecto, en lugar de ser pasamano de acero inoxidable ahora es un murete, pero es un murete como aquí a la altura de la cintura, porque alguien me dijo una barda y yo me imagino una barda así (muy grande), entonces ya que lo revisamos y que lo vimos es un murete, pero es con esa finalidad de no estarle dando mantenimiento cada año a las estructuras éstas de acero inoxidable”.