$!Se construye murete en rehabilitación de Carpa Olivera para no darle mantenimiento cada año: Alcaldesa

No es una barda sino un murete lo que se construye como parte de la rehabilitación que se le hace a la Carpa Olivera para no darle mantenimiento cada año, porque eso sale muy costoso, manifestó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.
“Ni es barda así como esta que ustedes están viendo, lo que pasa es que ahí en esa barda tenían unos pasamanos de acero inoxidable que sí se estaban oxidando constantemente, me decía el ingeniero Martín que cada año le estaban dando mantenimiento y la verdad es un mantenimiento caro”, añadió Osuna Zavala este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación.
“Entonces rediseñaron el proyecto, en lugar de ser pasamano de acero inoxidable ahora es un murete, pero es un murete como aquí a la altura de la cintura, porque alguien me dijo una barda y yo me imagino una barda así (muy grande), entonces ya que lo revisamos y que lo vimos es un murete, pero es con esa finalidad de no estarle dando mantenimiento cada año a las estructuras éstas de acero inoxidable”.
Con esa modificación del proyecto se busca ahorrar recursos por mantenimientos constantes cada año, lo que resulta caro.
De acuerdo con lo dado a conocer de manera pública recientemente por el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega, la actual rehabilitación integral a la Carpa Olivera, ubicada en el Paseo Olas Altas, es de cerca de 2 millones de pesos y costa de la reparación de baños, tobogán y resbaladillas, entre otras.
En julio del 2024 también se le hizo una rehabilitación con un costo de un millón 84 mil pesos.
La histórica Carpa Olivera, que cuenta con una alberca con agua natural de mar, fue inaugurada originalmente en 1914, de acuerdo con información publicada en su momento.