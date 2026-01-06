Se contempla construir en el 2026 en Mazatlán 1,500 viviendas del Bienestar: Alcaldesa

En el 2026 se contempla construir en una primera fase mil 500 viviendas del Bienestar en Mazatlán, un programa de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ya se cuenta con el predio para ello, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Es un programa impulsado por nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, aquí en Mazatlán tenemos proyectado este 2026 empezar primero como una primera fase de mil 500 viviendas y bueno, ya tenemos el predio, ahorita se encuentra en la parte de checar que se cumpla con el reglamento que establece la convocatoria por parte de la Presidenta”, agregó.

En entrevista, añadió que se sigue en una mesa de trabajo con Conavi y con Infonavit, que son quienes están a cargo de dichas viviendas que van a favorecer principalmente a las mujeres solteras, personas con discapacidad y también a las familias que tienen salarios mínimos.

“Eso es lo que se busca, impulsar que las personas que no tienen vivienda puedan tener vivienda asequible, en este caso de trata de unos edificios que van a ser con cuatro pisos, son tipo departamentos de dos recámaras y nosotros como Municipio ya estamos activos en esa mesa de trabajo convocada por el Gobierno del Estado, en este caso la mesa de trabajo la tiene a cargo Sebides (Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable) con Omar López”, continuó.

“Y bueno, estamos siguiendo puntualmente las indicaciones tanto del Estado como la Federación para que en Mazatlán próximamente ya podamos dar el banderazo (de inicio)”.

Precisó que la entrega va ser por parte de Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa y por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que se pide a las y los mazatlecos que se acerquen para conocer todos los detalles de este programa en la Dirección del Bienestar del Gobierno de Mazatlán, con el titular Javier García, para que no caigan en estafas o en malos entendidos.

“Para participar del programa no es necesario contar con puntos del Infonavit, solamente se pide que sean personas que realmente necesiten un hogar y presenta un estudio socioeconómico y pueden participar de esta convocatoria, yo los invito a que ya se acerquen aquí al Ayuntamiento en Bienestar para que el licenciado Javier los pueda asesorar”, continuó.

“De igual manera pueden visitar las páginas oficiales del programa de la Presidenta Claudia Sheinbaum donde se estipulan todos los reglamentos que se tienen que seguir”.

Aunque prefirió no decir en dónde está ubicado en predio para estas viviendas, expresó que tiene que estar en la mancha urbana, uno de los requisitos para participar en este programa es que los servicios estén cercanos a las personas que van a habitar los hogares en cuanto a que pasen camiones urbanos, a que haya servicios médicos, servicios públicos y en eso se está apoyando como Ayuntamiento de Mazatlán en el predio que se tiene previsto.

“Acercar esos servicios públicos para que puedan ya hacerse las viviendas”, manifestó la Alcaldesa.