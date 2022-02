Se controlará hasta con drones aforo a los eventos del Carnaval de Mazatlán: Rocha Moya

El aforo de personas a los eventos del Carnaval de Mazatlán se controlará hasta con drones, el Combate Naval se realizará en la Avenida del Mar, se ampliará la longitud de los desfiles y se colocarán puntos de entrada sanitizantes para prevenir contagios de Covid-19, dijeron el Gobernador del estado y el Alcalde, Rubén Rocha Moya y Luis Guillermo Benítez Torres, respectivamente.

“En general (se aplicarán las medidas sanitarias) las que ya se vienen tomando, dos: necesitamos ampliar el recorrido de los desfiles, ahora se va empezar mucho más atrás, terminará mucho más adelante con la idea de separar lo más posible, es decir, tener la sana distancia lo más posible”, expresó Rocha Moya.

“Va haber entradas en diferentes partes del desfile para la sanitización, se van a controlar (las medidas sanitarias) sobre la base de que vamos a estar muy vigilantes de eso y además vamos a controlar el aforo, se reduce el aforo, todo ésto ya está comentado con el propio Comité Organizador y con el Alcalde, antier yo mandé a Alejandro Higuera para que trabajara con él y trabajaron y elaboraron todo un plan para efecto de proteger a la ciudadanía”.

Contratamos un sistema de drones para estar vigilando durante todo el desarrollo (del Carnaval) invitando con bocinas a la gente a separarse y a ponerse cubrebocas”, expresó Benítez Torres.

Añadió que en los eventos se tendrá un aforo del 70 por ciento de la capacidad total del recinto que se utilice.

Respecto a lo declarado por el Secretario de Salud en la entidad, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien dice que no ha autorizado el Carnaval, Rocha Moya dijo que no es dicho funcionario quien autoriza la realización de esta fiesta en Mazatlán sino él como Gobernador.”

Sí, porque no es él el que lo autoriza, el que lo autoriza soy yo, pero él me mandó su opinión técnica, sus consideraciones de que en efecto están dadas como para que se pueda realizar el evento, pero él aclara que no lo autoriza, él da su opinión y nosotros consideramos otras cosas, entre muchas otras cosas les comento, mandé a hacer un levantamiento de opinión de Mazatlán y la gente de Mazatlán”, continuó Rocha Moya.

“Aunque el evento no es local, pero son elementos importantes, el evento es internacional, de todas maneras, la mayoría de la gente opina y quiere que se haga el Carnaval”.

Rocha Moya también manifestó que el Sector Salud en general está preparado por si se presenta un rebrote de contagios del Covid-19 tras estas fiestas.

“El Sector Salud en general estamos (preparados), por supuesto, nosotros somos responsables de todas las decisiones que tomamos, yo soy de la opinión, lo he dicho reiteradamente, ya no quiero llamar al enclaustramiento, no estoy en la idea de que paralicemos las actividades en la sociedad, tenemos que vivir, acuérdense que tenemos al rededor del 77 por ciento vacunados con espectro completo, reiteró el Gobernador.

“Entonces están tomadas las decisiones en base a lo que el Gobierno mismo ha hecho, por eso es que las variantes que se han presentado del virus nos son tan letales y los indicadores ahora nos indican que han venido cediendo, hemos venido a la baja, por eso es que bajamos en el semáforo y no solamente nosotros, el entorno a nosotros, por ejemplo Durango también, baja, es decir, el entorno de los que nos pudieran visitar, Chihuahua, Durango, Coahuila, han bajado en el semáforo”.

Recalcó que es un entorno importante porque los habitantes de esos estados estarán aquí en Mazatlán y el otro es el elemento internacional que también trae sus prevenciones.

Del lunes 21 de febrero al 6 de marzo el estado de Sinaloa estará en amarillo en el Semáforo epidemiológico nacional del Covid-19, el cual tiene cuatro colores que son el más bajo el verde, le sigue el amarillo, naranja y por último el rojo o de más alta incidencia de contagios.

El Carnaval Internacional de Mazatlán se realizará del 24 de febrero al 1 de marzo.