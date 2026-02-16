$!Se convierte Olas Altas en el ‘after party’ del desfile del Carnaval de Mazatlán con miles de asistentes

La zona de Olas Altas y Paseo Claussen volvió a registrar una gran afluencia de visitantes la noche del domingo, como parte del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, convirtiéndose en un verdadero “after party” al término del desfile por la Avenida del Mar. Con la presentación de la Banda del Bello Puerto y la Banda La Costeña, el paseo costero se llenó de jóvenes y adultos que no dudaron en bailar en pareja y seguir las melodías al ritmo de la música de banda, creando un ambiente festivo que se prolongó por varias horas.





Con una cerveza en la mano o degustando un plato de ceviche, los asistentes también aprovecharon para convivir y platicar entre amigos, además de consumir en los diversos puestos de comida que abarcan varios metros de Olas Altas; mientras que el Clavadista también fue de lo lugares predilectos de la gente. Durante esta cuarta noche del Carnaval, la gente duplicó sus energías al pasar de la Avenida del Mar hasta Olas Altas, donde nuevamente se pudo respirar un ambiente familiar, alegre y seguro de principio a fin, consolidando a esta tradicional zona como uno de los puntos favoritos para cerrar la jornada carnavalera. Al igual que en días anteriores, el Centro Histórico vio cómo la gente hacía filas para entrar a Olas Altas, donde los músicos, ya sobre el escenario, ponían el ambiente con canciones emblemáticas para la época carnavalera; específicamente en tiempos carnavaleros.



