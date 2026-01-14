Se corrigieron errores para que no se haga un desacierto en mercado de Mazatlán: Gobernador

Tras ser derribada la barda sobre la banqueta de la calle Leandro Valle donde se pretendían instalar los medidores del sistema eléctrico del Mercado Municipal José María Pino Suárez, de Mazatlán, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, dijo que se corrigen errores para que no se haga un desacierto.

“En el Mercado Pino Suárez ahorita tenemos un trabajo de electrificación, es un compromiso que yo hice con los locatarios, que estuvimos ahí, la Presidenta (Municipal) estuvo conmigo también y ahí el tema es que hubo algo que no se vio bien, que se puso, pero ya se quitó, ya hubo un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y el INAH, ustedes saben que es patrimonio nacional, es un monumento histórico y necesitamos cuidarlo”, añadió Rocha Moya.

“Y por eso es que se corrigen errores, para efecto de que no hagamos ahí un desacierto”.

El pasado 23 de diciembre inició la construcción de dos bardas de bloques concreto sobre la banqueta de la calle Leandro Valle, entre las calles Aquiles Serdán y Benito Juárez, donde se pretendía instalar los medidores del sistema eléctrico que se rehabilita por parte del Gobierno del Estado en el mercado Pino Suárez, con una inversión de cerca de 23 millones de pesos.

Esa construcción generó fuerte inconformidad porque las bardas obstruían el libre tránsito de peatones y de personas con alguna discapacidad, además de obstruir la visibilidad, por lo que la primera fue tirada en los siguientes días y la segunda fue derrumbada la noche del martes.

El Gobernador del Estado reiteró que se va llevar a cabo la remodelación del sistema eléctrico del Mercado Municipal, ubicado en el Centro de Mazatlán, es un compromiso que se tiene con los locatarios.

“Se va a remodelar, es un compromiso que tenemos con ellos, se mete uno ahorita al mercado y está lleno de cables por un lado, todo eso va quedar, nos cuesta 23 millones de pesos y lo vamos a aplicar”, reiteró este miércoles.

Pero dijo desconocer el costo de las bardas que se hicieron sobre la banqueta de la calle Leandro Valle, las cuales ya fueron derribadas.