”Pasen los años que pasen, yo ya no voy a recuperar a mi hija, jamás la voy a recuperar por causas de esas personas, de los padres y de ese loco irresponsable que tomó el camión, no hay justicia, mató 34 personas y estuvo menos de un año en la cárcel, para ustedes eso es justicia, claro que no es justicia, no hay justicia, cuántos días estuvo en la cárcel por cada vida que quitó y nosotros sí perdimos para siempre, esa pérdida jamás la vamos a recuperar, yo no voy a recuperar jamás a mi hija, yo todos estos años me la he pasado sin ella, sufriendo, mis hijos y toda la familia”, aseguró.

”Tenemos que los choferes, las autoridades, las alianzas de camiones sigan sin aplicar medidas de seguridad, sí tememos eso, porque mucha gente nos tenemos que transportar en camión. Aquí en el lugar de la tragedia, en las vías del tren de la Santa Rosa, de repente bajan las plumas, pero de repente no las bajan, está una persona ahí (caseta de guardavías), pero de repente no está, él la tiene que bajar, pero hay veces que no lo hace”, afirmó.

Amalia informó que este miércoles solo vinieron bomberos y familiares de las víctimas, ya que a las autoridades ya se le olvidó esta tragedia, ya no se acuerdan de estos asesinatos.

”Los únicos que mantienen vivo lo que pasó son los padres de las víctimas y algunos ciudadanos que lo recuerdan, las autoridades yo no creo que se acuerden de esto, en primer lugar ya no están los mismos, ellos entran y salen”, recalcó.

”Desde el primer momento hasta hoy no se ha tenido el apoyo de las autoridades, las autoridades se lavaron las manos, tan fácil que el asesino duró menos de un año en la cárcel por 34 personas que mató. Se debió haber quedado de por vida por tantas gentes que mató y si no se quedó, yo no sé los padres estarían muy poderosos, la alianza, yo no sé que fue lo que pasó, pero el asesino creo que anda por ahí muy agusto”.

La mamá de Brenda Verónica dijo también que siguen en contacto padres de las víctimas.

”Yo con Lourdes, con la señora Mónica, con la Cruz Lizárraga, sí nos frecuentamos. Mi hija tenía 18 años, los acababa de cumplir en abril, venía de la escuela”, recordó.

”Si el asesino está viendo esto, me gustaría preguntarle que si qué tan a gusto puede dormir cuando ve dormidos a sus hijos, y que sabe que mató a tantas personas, que si puede descansar tranquilo, eso es lo que quisiera que me contestara”, dijo la señora Amalia Sañudo Parra.

Yo presentí la tragedia, mi hija de 13 años fue a entregar películas y fue de las víctimas: María de Lourdes

La maestra María de Lourdes dijo que su hija del mismo nombre y de apenas 13 años de edad, estudiante de secundaria, fue a entregar películas al multivideo y regresó en el camión que provocó la tragedia aquel 31 de mayo de 1996.

”Las autoridades no hacen nada ante estos desastres, cada día ya ve cómo hay tantos accidentes, y el puente que iban a hacer a desnivel jamás lo hicieron, y ya 27 años, muchas promesas que no se cumplieron por parte de las autoridades y ni se cumplirán”, dijo.

”Mi hija María de Lourdes tenía 13 años de edad, había ido a entregar unas películas al multivideo, ya ve que antes se rentaban películas, venía ya de regreso. Yo tuve el presentimiento, ella al salir me dijo que iba a regresar a las 9:20 horas y a esa hora fue la tragedia, no sé si se presentirá eso de que le va a pasar eso a la persona, porque me sucedió, y me vine para acá a encontrarla haber si aquí a la parada del camión de la iglesia, y pues ya llegando ahí me dijeron de la tragedia y me vine para acá y era una multitud de gente, abrí paso entre la gente para pasar a ver a mi hija, y sí la alcancé a ver, pero como la calle estaba oscura no ví que ambulancia se la llevó, pero sí que vi que era ella, la reconocí muy bien en sus pies”.

Señaló que a su hija, estudiante de la Secundaria 6, Cuauhtémoc la alcanzaron a llevar con vida al ISSSTE.

”A mi hija se la llevaron al ISSSTE, pero también hubo negligencia del ISSSTE, porque nadamás había un solo doctor para atender a tantos pacientes que estaban llevando, como era fin de semana, era viernes, siempre hay un solo médico”, narró.

Dijo que esto de los accidentes no cambia esto ni cambiará jamás.

”Todos los años les hacemos la recomendación a las autoridades que se cumplan lo que prometieron pero hasta ahí queda, no cambia nada y ahora menos, los choferes vienen entrados en los celulares y no los dejan, a la hora del trabajo no lo deben de traer, es más ni les deben permitir traerlo, reiteró María de Lourdes Uribe Benítez.

Fue un error muy grande del chofer; la tragedia nos sorprendió a todos: Comandante de Bomberos

El Comandante de Bomberos Veteranos de Mazatlán, Antonio Enriquez Orozco, señaló que ese 31 de mayo de 1996 fue un día muy lamentable que provocó el accionar de todos los cuerpos de auxilio y rescate, ya que la magnitud del accidente los sorprendió.

Fue un error muy grande del chofer, afirmó.

”Ahí iban Mauricio, un compañero de Bomberos y su hermana, que no alcanzaron a llegar a su casa, señaló.Recomendó poner atención en casa cruce del tren y vió bien la instalación de topes.

Otra fecha para recordar

De la tragedia de la Avenida Santa Rosa, que cumplió este miércoles 27 años, hay otra fecha más que recordar: 13 de julio de 2016, ese día el entonces Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, encabezó en Mazatlán el Radiotón, que consistió en pedirle a empresarios y ciudadanos dinero para financiar la seguridad en pasos del tren. Las aportaciones de civiles alcanzaron 1.5 millones de pesos.

El recurso pasó al Ayuntamiento de Mazatlán y éste fue “heredado” al Gobierno de Fernando Pucheta Sánchez, pero a unos días de su mandato, el entonces tesorero Ismael Barros Cebreros, aseguró que gastaron el recursos donado por los ciudadanos, que se fue en “gasto corriente”.

Desde entonces esa cantidad no fue recuperada, y el Gobierno de Fernando Pucheta Sánchez no dijo nada sobre ese recurso donado que se gastó, tampoco se iniciaron trabajos para asegurar los pasos ferroviarios, muchos de ellos de alto riesgo, como los ubicados en avenida Santa Rosa, Cerritos y Quinta Chapalita.

Las 34 víctimas

Estos son los pasajeros del camión Colosio que perdieron la vida la noche del 31 de mayo de 1996

Brenda Verónica Jiménez Sañudo

Hipólito Martínez Favela

Mario Antonio Rodríguez Martínez

Joel Ramón Berrelleza Velarde

Julián Dosal Osuna

Óscar Mauricio García Cruz

Yuniria Elevier García Cruz

María de Lourdes Castellón Uribe

Martha Elva Pintor Leal

Germán Lizárraga Delgado

Rosa Elvira Jacobo Arreola

Concesa Osuna González

Ana Gabriela Rocha García

Silvia Villarreal López

Martha Elena Covarrubias Osuna

Mireya Magdalena López Osuna

Adelaida Cortez Aguilar

María del Carmen Rivera Vega

David Gurrola Nevárez

Karitinia Sánchez González

Lorena Patricia Rivera González

Mónica Karla Urrea Sánchez

Alejandrina Macías Alapizco

Elsa Hermelinda Picos Chavarín

Rafael Plascencia Lizárraga

Abismael Reséndiz Campos

Graciela Noemí Osuna Sánchez

Socorro Valdez Bernal

Juan Carlos Aguilar López

Carmen Lorena Carrillo

Fabián Gerardo Barajas Ortega

Aurora Sillas González

Margarita Vega Sandoval

Cecilia Guadalupe Acosta Tirado