Se cumplirán este jueves 5 meses de la desaparición en Mazatlán de Carlos Emilio; no hay detenidos

Este jueves se cumplirán 5 meses de la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio Galván en un bar en Mazatlán, sin que hasta el momento se hayan reportado personas detenidas como presuntas responsables de estos hechos.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, el joven duranguense vino a Mazatlán a festejar su cumpleaños 21 y la madrugada del 5 de octubre del 2025 se dirigió al baño, pero ya no regresó a la mesa del bar Terraza Valentinos, ubicado en la Zona Dorada, de este puerto, donde lo esperaban sus acompañantes.

Ante la fuerte difusión a nivel estatal y nacional que generó este hecho, el 23 de octubre de ese mismo año el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó que se estaba trabajando en la investigación de este caso y anunció un cateo a ese lugar.

Horas después el Secretario de Economía del Gobierno del Estado, Ricardo Velarde Cárdenas, propietario de dicho bar, presentó su renuncia al cargo público para asumir a plenitud su compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad, informó el Gobierno del Estado en un comunicado de prensa.

En noviembre pasado, cuando la Fiscalía General del Estado de Sinaloa aún tenía las investigaciones de este caso en sus manos, la titular de esta dependencia, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dio a conocer que hasta ese mes se llevaban 5 cateos a inmuebles en Mazatlán relacionados con estos hechos.

El 18 de febrero pasado Sánchez Kondo dio a conocer que una semana antes la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, atrajo este caso por considerarlo un hecho de alta relevancia y con probable vinculación con delincuencia organizada.

A cinco meses de su desaparición, que se cumplirán este jueves 5 de marzo, sigue sin conocerse el paradero del joven duranguense tras venir a este puerto para festejar su cumpleaños.

Durante la conferencia de prensa La Mañanera, que encabezó el pasado viernes la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía de integrantes del Gabinete de Seguridad federal, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se refirió a este caso, sin mencionar más detalles o avances en las investigaciones.

“Como todos sabemos, en Sinaloa se han registrado hechos de violencia muy lamentables que han afectado a la población, agresiones y homicidios y quisiera referirme a tres casos en particular, la privación de la libertad de 10 trabajadores mineros, la privación de la libertad de un joven que venía de Durango aquí en Mazatlán y 6 personas que fueron privadas de la libertad provenientes del Estado de México, de las cuales 2 ya fueron liberadas y cuatro las continuamos buscando”, añadió García Harfuch en una de sus intervenciones.

En la búsqueda de los trabajadores mineros dijo que el pasado 3 de febrero elementos del Ejército Mexicano detuvieron a 4 personas como presuntas responsables de estos hechos, lo que permitió localizar fosas clandestinas donde fueron localizados cuerpos de 5 de dichos trabajadores, falta por localizar a los otros cinco y se mantiene el despliegue operativo en la zona de Concordia para ubicar a otros responsables que ya se tienen identificados y esclarecer plenamente los hechos.

En el caso de las 4 personas provenientes del Estado de México que aún se encuentran privadas de la libertad, la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvo a dos personas relacionadas con estos hechos, y de la información aportada con las declaraciones de estos detenidos ha permitido identificar a otros presuntos responsables y se está trabajando para su detención.

Sin embargo, en el caso de la desaparición de Carlos Emilio Galván, no abundó mayor información al respecto, ni mencionó que haya detenidos como presuntos responsables de estos hechos.