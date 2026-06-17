Se da seguimiento a bebé de año y medio que fue tomada como rehén por su papá: Alcaldesa

Se ha estado dando seguimiento a la bebé de año y medio que fue tomada como rehén la tarde del domingo por su papá en un domicilio de la Colonia Urías, donde el hombre amenazaba con explotar un tanque de gas, pero fue detenido, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Se aprehendió a la persona que quiso hacerle daño a la bebé, rescatamos a la bebé y estuvo primero en la Procuraduría del Menor, estuvo resguardada por el DIF Municipal y ya que tuvimos prueba de parentesco con un tío abuelo de la bebé ya se pudo entregar, entonces hemos estado dándole seguimiento para ver si es necesario alguna ayuda psicológica, alguna ayuda de apoyo en físico que se necesite, en especie y aquí está muy pendiente José Luis Gómez del tema”, añadió en entrevista.

Recordó que el papá de la menor tuvo que ser intervenido en un hospital y posteriormente va ser arrestado.

“Pero sí primero estuvo en un hospital y primero brindarle la atención médica, pero por supuesto que va tener que pagar por los hechos que estuvo amenazando a todas las personas, además de que puso en peligro la vida de la bebé, que tan solo tenía un año y medio, además de eso tiene que pagar las consecuencias de sus actos, de que estuvo también amenazando en una tienda que estaba ahí en su colonia”.

Cerca de las 15:40 horas del domingo 14 de junio se reportó que presuntamente tras una discusión con su pareja, un hombre tomó como rehén a su hija de un año y medio de edad y amenazaba con explotar un tanque de gas en un domicilio ubicado en la Colonia Urías, por lo que al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Bomberos, entre otras instituciones.

Personal de Protección Civil rescató a la bebé, pero el hombre salió de su hogar e ingresó a una tienda ubicada en esa misma colonia donde se introdujo en una habitación en el segundo nivel y amenazaba con armas blancas a quienes se encontraban en el establecimiento comercial, por ello personal de la Policía Municipal lo hirió con disparos de arma de fuego en un brazo y una pierna para someterlo y fue llevado a un hospital para quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.