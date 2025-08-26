Se daña bomba de Jumapam y baja la presión del suministro de agua en gran parte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una bomba de Jumapam se dañó por lo que gran parte de Mazatlán resultó afectada con el suministro de agua potable este martes 26 de agosto.

De acuerdo a un comunicado de Jumapam, se informa a la ciudadanía en general que al mediodía de este martes 26 de agosto, se dañó una bomba del Tanque 800 en el Distrito Flores Magón, que a su vez alimenta al Tanque 5000, por lo que se reflejará una baja presión en el suministro de agua potable en los lugares donde se indica en la imagen.

El polígono de afectación es desde las avenidas La Marina, Sábalo Cerritos, Libramiento II, Bahía Kino, Dorados, Clouhtier, Monte Ribereño y las vías del tren.

Según Jumapam, personal de operación del organismo ya se encuentra en las labores de reparación, por lo que se espera que el servicio se normalice en el transcurso de la tarde-noche de este martes.

Se pide a los usuarios su comprensión por este fortuito inconveniente y cuidar el agua.