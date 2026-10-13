$!Se dará prioridad a rehabilitación del malecón de Mazatlán, señala Gobernadora de Sinaloa

Al realizar un recorrido por una de las áreas dañadas por el fuerte oleaje de las últimas semanas y tras considerarlo como uno de los daños más grandes registrados en estos días, la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, manifestó que se dará prioridad a la rehabilitación del malecón de Mazatlán. “El malecón de Mazatlán, que para nosotros es la afectación más grande que estamos registrando en estos días, el levantamiento que tenemos es que son seis puntos identificados de socavones, que se están atendiendo, pero sí tienen una afectación importante que nos va a llevar una inversión importante en la reparación”, dijo Domínguez Nava.





En un comunicado de prensa enviado este martes 13 de octubre por el Gobierno del Estado, agregó que para verificar el daño generado por el alto oleaje a la infraestructura del malecón en este puerto, derivado del mar de fondo que provoca la cercanía del huracán Simon, la Gobernadora realizó un recorrido de supervisión. En el recorrido fue acompañada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez; el Secretario de Obras Públicas del Estado, José Manuel Acosta Bernal y la Secretaria de Turismo en la entidad, Mireya Osuna Sosa.

También recibió al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, José Ramón Manguart, en el punto donde se llevan a cabo los trabajos para la reconstrucción de uno de los tramos que colapsaron por la erosión generada por el alto oleaje que se ha tenido en las últimas semanas en las costas del Oceáno Pacífico. Domíbguez Nava señaló que se trabaja de manera conjunta en la reparación del malecón, ya que se trata de una avenida que además es un atractivo para el turismo que visita Mazatlán. Ahí el Secretario de Obras Públicas de Sinaloa realizó una explicación técnica al dirigente hotelero sobre las labores que han iniciado el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mazatlán para reparar lo antes posible la infraestructura dañada, agregó el comunicado.



