Se debe actuar contra quien hizo mal las cosas: OCM sobre demanda que realizó empresa por el Teodoro Mariscal

Se debe actuar contra quien hizo mal las cosas en la demanda que perdió el Gobierno Municipal presentada por la empresa que opera el Estadio de Beisbol “Teodoro Mariscal” y que con actualizaciones hasta el momento la ciudadanía va pagar cerca de 17 millones de pesos, manifestó el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

“Aquí el tema no es quién va a pagar, porque sabemos que vamos a pagar nosotros los ciudadanos, es qué van a hacer en contra de quien hizo mal las cosas, ...Jurídico y Sindicatura en Procuración que es el representante legal del Municipio”, añadió Rojo Navarro este miércoles en entrevista ante personal de medios de comunicación.

El pasado lunes la Regidora y presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, dio a conocer públicamente que el Gobierno Municipal fue notificado en viernes pasado de una resolución de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa en el que tiene que pagar 13.6 millones de pesos por una demanda perdida que presentó la empresa que opera el estadio en mención tras el corte del servicio de agua potable y drenaje en el 2018.

Dichas acciones se realizaron al inicio de la administración municipal del Químico Luis Guillermo Benítez Torres, porque presuntamente en dicho inmueble se detectó la operación de una toma clandestina de agua potable, y el servicio fue restablecido en los días posteriores.

Chollet Morán precisó que en la notificación se dio un plazo de tres días hábiles a la Comuna para realizar dicho pago, que concluyen este miércoles 15 de julio, que con las actualizaciones asciende a más de 20 millones de pesos.

El director del OCM reiteró que la propia Ley de Responsabilidades Administrativas prevé que se pueden recuperar esos recursos pagados por el Ayuntamiento por las demandas pérdidas yéndose en contra de quien hizo mal las cosas.

“El detalle es que no se actúa en contra de quien hizo mal las cosas, tenemos el caso Nafta, quién fue el responsable del caso Nafta (en el que el Ayuntamiento de Mazatlán pagó con dinero y terrenos más de 140 millones de pesos por una demanda perdida), todos están acomodados en el Gobierno, todos están trabajando en el Gobierno, sin embargo, nadie hizo nada en contra de ellos”, recalcó Rojo Navarro.

“Nosotros presentamos la denuncia y la estamos litigando por el tema de la prescripción, pero la prescripción es muy clara, también la ley dice a partir de cuándo empieza a correr la prescripción y no está prescrita, por qué, porque fue un caso recurrente, fue un caso que se generó en un año, pero se terminó de pagar 12 años después”.

Entonces la prescripción empieza a partir de que se termina todo el procedimiento, el cual concluyó en febrero del 2022, por lo que a partir de ahí son 7 años para la prescripción, por ello ese es el tema que se litiga en la denuncia que presentó el OCM por este caso, dijo.

“Pero por parte del Gobierno no se hace absolutamente nada, haber, en contra de quién se van a ir por los 10 millones de pesos de la multa del basurón, en contra de quién se van a ir por éstos, no van a ser 13 millones, van a ser 17 millones de pesos y a final del día quiénes pagan, el ciudadano”, reiteró Rojo Navarro.