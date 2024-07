Se debe corregir poco a poco, no de tajo, para que el turista no deje basura en las playas de Mazatlán porque en verano son toneladas y toneladas las que se recogen en el Paseo Olas Altas y el malecón, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Es la aplicación del Bando (de Policía y Buen Gobierno), siempre ha estado, el asunto es que no lo hacemos valer y si ustedes se fijan hoy en verano son toneladas de basura, envases, de bolsas que van al mar a consecuencia de que no son responsables de llevarse lo que llevan, llevan sus canastillas llenas de cerveza y ahí las dejan, normalmente el mazatleco no hace eso, si se fijan cuando no es periodo de vacaciones el mazatleco es más cuidadoso, sí cuida las playas”, continuó González Zataráin.

“Pero hay mucho turista que llega y hace eso, se ve la facilidad, no le dicen nada, hay que llamarle la atención y hay que corregir esa parte, si dejamos que esto crezca eso va ser, de verdad por esa zona de Olas Altas y el malecón cinco veces al día pasan los camiones a recoger basura, cinco veces al día, es increíble, no tenemos ese tema de la cultura y hay que hacerla, yo creo que es apropiado, tenemos que participar todos, el ciudadano tiene que participar porque estamos contaminando mucho, bastante y estamos deteriorando esa zona tan bonita que tenemos ahí, pues es el Programa Cero Tolerancia, yo digo que poco a poquito, poco a poquito hay que cero tolerancia, no puede ser de tajo”.

Lo anterior lo expresó la mañana de este miércoles en entrevista con personal de medios de comunicación a pregunta expresa de que el martes el Secretario de Seguridad Pública Municipal anunció que a partir de las 19:00 horas no se permitirá ya a ninguna persona que esté ingiriendo bebidas alcohólicas en las playas y quien se resista será detenido para ser puesto a disposición del juez de Barandilla.

En ocasiones anteriores el no permitir que después de las 19:00 horas alguna persona baje a las playas es para que no se introduzcan en el mar y eso los ponga en riesgo de ser arrastradas por el oleaje o alguna corriente poniéndolas en riesgo de ahogarse.