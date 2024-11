Se debe tender un puente para entenderse con el próximo gobierno de Trump: Codesin

MAZATLÁN._ Se debe tender un puente para que haya entendimiento con el próximo Gobierno de Estados Unidos, que encabezará Donald Trump, manifestó Tobías Rosendo Lozano Solana, presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en la zona sur del estado.

“El tema del dólar va ser muy fluctuante independientemente del tema Donald Trump, hay algunos temas que están en el mercado mundial, hemos visto esa volatilidad durante todo el año. Yo creo que se tiene que tender un puente para tener el entendimiento con el Gobierno de los Estados Unidos y confío que hay la capacidad técnica para hacerlo, solo hay que encontrar aquellos puntos en donde haya coincidencias y en donde no haya pues tratar de que esa sea lo menor”, comentó.

“A veces también los políticos suelen estar muy en temas de campaña, entonces suelen ser muy agresivos cuando están hablando durante la campaña. Creo que eso pasa en todo el mundo, aunque sí hay un tema donde Donald Trump tiene que cumplirle a su electorado creo que no va ser el león como lo pintan, creo que sí va predominar la mesura y muchos otros aspectos porque la realidad son economías tan integradas la de México y Estados Unidos que no puedes partir o no pueden hacer lo que él está indicando, hay temas donde debe prevalecer la razón y la cordura”.

Lozano Solana dijo creer que en los temas migratorios el próximo Presidente de EU sí va meter algo de presión y quizá exigirá que se haga una mayor presencia, por ejemplo, de la Guardia Nacional en la frontera, o que haya un plan para detener la migración ilegal, pero de ahí a que haya un rompimiento de las relaciones con México no lo espera.

El presidente del Codesin en el sur de Sinaloa expresó que seguramente Donald Trump va querer una revisión del Tratado Comercial entre EU, México y Canadá.

“Ustedes saben que hay una cláusula en el mismo T-MEC que él fue el que lo propició el cambio de Tratado de Libre Comercio a T-MEC, que puede revisar el tratado a cierto tiempo de la vigencia. Creo que eso sí se va a dar y bueno, va querer imponer algunas condiciones muy favorables para Estados Unidos, pero vuelvo a insistir, la cadena de suministro de Estados Unidos depende tanto de México y así también México de la de Estados Unidos que es muy, muy difícil que realmente se de un rompimiento como lo está proponiendo, eso es lo que considero”.