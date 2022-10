$!Se deben impulsar políticas públicas para fomentar la reactivación de las industrias audiovisuales

MAZATLÁN._ La pandemia del Covid-19 afectó a las industrias audiovisuales como a otros sectores, por el contagio de actores o actrices se pararon algunas producciones, no había gente en las salas de cine, pero ya se están reanudando las actividades y se deben impulsar políticas públicas para fomentar su reactivación.

“Entonces creo que lo que se tiene que impulsar son políticas públicas innovadoras que san tan innovadoras como lo que está ocurriendo en el sector, no tienen que ser(menor) a la altura de la innovación de lo que ocurre en la industria”, continuó el representante de Netflix.

Evidentemente, progresivamente en Colombia hace 19 años, 20 años se viene construyendo políticas públicas complementarias para fortalecer a la producción local para motivar el involucramiento del sector privado en el nacimiento de producciones audiovisuales, evidentemente para generar competitividad y atraer más producción institucinal y eso ha generado un impacto que lo notan los estudios internacionales:

En tanto que Avelino Rodríguez también dijo que para fomentar dicha industria coincide con el fortalecimiento empresarial y no hay nada más fuerte que tener finanzas sanas.

“Entonces desde eso lugar y desde ese punto de partida primero siento yo que los productores tenemos la responsabilidad de actualizar nuestros márgenes en el promedio internacional comparable con los Estados Unidos, a lo cual necesitaríamos acompañamiento del Gobierno”, subrayó.

“Definitivamente otro reto compartido la formalización de la industria, muchísimo terreno por cubrir porque al tener tantos insumos tan diversos no necesariamente todos son formales y eso es muy complicado para el crecimiento, es muy complicado para explicar a un cliente con una plataforma un poco la volatilidad que eso genera”.

Por ello recalcó que la formalización es muy importante, definitivamente la capacitación es la llave.

“De momento podría decir que estamos como mexicanos medianamente vulnerables y medianamente frágiles porque no podemos garantizar necesariamente un estándar ya de calidad triple A mundial cada vez que salimos a filmar porque no hay insumos y no hay personal suficiente”, reiteró, entre otros puntos.