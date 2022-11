Se deben mejorar las cosas en el INE, pero el Gobierno no debe intervenir en él: Jorge Abel

MAZATLÁN._ Se deben mejorar las cosas en el Instituto Nacional Electoral, pero el Gobierno no debe intervenir en el INE, afirmó Jorge Abel López Sánchez, ex Alcalde de Mazatlán.

El priísta detalló que hay cosas que deben cambiarse en el órgano garante en materia electoral en México, pero la idea de meter a partidos políticos, al Gobierno en él, no está de acuerdo.

“Que se reduzca el presupuesto y gastos superfluos, adelante, todo lo que sea para mejorar el INE, hay que hacer los cambios y las reformas, yo no estoy de acuerdo con la expresión ‘el INE no se toca’, porque en una República democrática, todas las instituciones pueden ser modificables y transformables, que evolucionen, que cambien para mejorar”, indicó.

“Lo que no se debe es intervenir en las decisiones del INE, y hay una intencionalidad del Gobierno a través, de los siete consejeros que busca elegirlos a través de una lista nacional ¿quién va a participar en esta elección? los partidos políticos y obviamente ¿quién tiene en el Congreso de la Unión? pues lo tiene Morena, estoy en contra de eso”.

López Sánchez manifestó que está en contra de la eliminación de los diputados plurinominales, más no en su reducción, pero se dijo a favor de reducir el financiamiento a los partidos políticos, así como la burocracia en el INE.

“Estoy en contra de la eliminación de los diputados plurinominales, estoy de acuerdo en que se reduzcan, más no en que se eliminen, la reforma de 1977 que promulgó Jesús Reyes Heroles buscó darle voz y voto a las minorías en el Congreso de lo Unión, si eliminas los plurinominales, pues los partidos políticos que no ganen distritos, no tendrán voz en el congreso”, precisó.

“Estoy a favor de que se reduzca el presupuesto, estoy a favor de que se reduzca el presupuesto a los partidos políticos para eliminar burocracia que le cuesta mucho a los ciudadanos a nuestros impuestos, es decir, bienvenidas las cosas positivas que evolucionen, que mejoren el buen funcionamiento del INE”.